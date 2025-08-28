Ministr Vlček navštívil inovace a podnikání v Brně i ve Žďáře

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček společně s europoslankyní Danuší Nerudovou v úterý navštívil Jihomoravské inovační centrum (JIC), FabLab a společnost Red Hat Czech. Ministr v rámci svého výjezdu dále zavítal na stavbu technologického centra v prostorách státního podniku ČPP Transgas v Brně-Černovicích a do společnosti PKS ve Žďáru nad Sázavou.
„Je skvělé vidět, co se v Brně podařilo vybudovat. Inovace, kreativita a propojení vědy s praxí jsou základem pro růst české ekonomiky, jak to definuje i naše Hospodářská strategie: Česko do top 10. A právě JIC a celý navazující ekosystém firem patří k republikové špičce, která pomáhá Jihomoravskému kraji i naší zemi růst,“ uvedl ministr Lukáš Vlček.
JIC podporuje podnikatele a startupy od prvního nápadu až po globální růst. Zároveň propojuje univerzity, výzkumné instituce a firmy a buduje otevřený inovační ekosystém s důrazem na udržitelnost a dlouhodobý pozitivní dopad podnikání. Na rozvoji JICu se podílela také tehdejší rektorka a nynější europoslankyně Danuše Nerudová, která program v Brně s ministrem absolvovala.
Ve FabLab Brno, veřejně přístupné digitální dílně vybavené moderními technologiemi, jako jsou 3D tiskárny, laserové řezačky nebo CNC stroje, si pak ministr i europoslankyně měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet práci s nástroji při výrobě předmětů. „FabLab je místem, kde se propojuje technika, kreativita a vzdělávání a kde mohou vznikat jak startupové prototypy, tak školní projekty nebo umělecká díla. Při svých cestách po světě ve vyspělých městech podobná centra vidím, a je dobře, že FabLab skvěle funguje i u nás,“ řekl ministr.
Součástí pracovní cesty byla také návštěva společnosti Red Hat Czech, která v Brně provozuje své největší vývojové centrum na světě a zaměstnává tisíce odborníků v oblasti cloudových a bezpečnostních technologií.
„Je důležité, aby státní podniky, jako je ČPP Transgas, fungovaly transparentně, efektivně, šly s dobou a přispívaly k naplňování strategických potřeb České republiky. Věřím, že orientace na startupy a technologické inovace je správnou cestou,“ řekl ministr Vlček při návštěvě rozestavěného technologického centra v Brně-Černovicích. „Přímo na kreativitu a startupy se pak orientuje hub, který provozujeme v pražských Holešovicích. A i tady plánujeme renovace,“ dodal Vlček.
Závěrem svého výjezdu do regionů ministr navštívil Žďár nad Sázavou. Ve firmě PKS jednal spolu se starostou Martinem Mrkosem s majitelem Petrem Pejchalem a jeho týmem. Tento významný regionální zaměstnavatel se specializuje na stavebnictví, výrobu stavebních materiálů, development a dlouhodobě podporuje inovace i udržitelnost ve svých projektech. „Je skvělé vidět, jak firmy na mé domovské Vysočině rostou a zároveň myslí na své okolí. Kromě skvělé práce jsem ocenil i to, že společnost myslí na své okolí formou podpory charitativních, sportovních nebo spolkových činností,“ zdůraznil Lukáš Vlček.
