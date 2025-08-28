První rok sdílení elektřiny v ČR: hodnocení Komory OZE

Podle dat společnosti EDC (tisková zprávaz 25. srpna) se do systému zapojilo 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst, která si mezi sebou vyměnila přes 33 GWh elektřiny. Sdílení se postupně rozvíjí i ve formě energetických společenství, jejichž registrace je administrativně náročnější. První společenství vzniklo po čtvrt roce fungování. Letos v lednu jich bylo evidováno sedm, dnes jich funguje přes čtyřicet a další čekají na registraci u Energetického regulačního úřadu.
„První rok sdílení považuje naše komora za podařený start a to jak na straně výrobců a spotřebitelů, tak institucí, které pro ně vytvářejí podmínky. Potvrdil se náš racionální pohled, že sdílení někde smysl dává a někde ne. Dle našeho očekávání je nejvíce využíváno jednoduché sdílení aktivních zákazníků včetně sdílení sám sobě mezi fázemi a sdílení v rámci bytových domů,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Chytré řízení pomůže využít ještě více elektřiny
Sdílení funguje v patnáctiminutových blocích – pokud ve stejném intervalu někdo ze sdílející skupiny spotřebuje elektřinu, kterou jiný člen vyrobí, systém ji spáruje. Právě motivace ke snaze spotřebovávat v době, kdy elektrárna vyrábí, přináší potřebnou flexibilitu odběratelů a ta pomáhá jejich peněženkám i elektrizační soustavě. Když se elektřina v rámci sdílející skupiny nespotřebuje, odchází standardně do sítě a obchodník jí dodá jiným spotřebitelům.
Z pohledu běžné domácnosti s fotovoltaikou se proto pro sdílení vyplatí vybrat někoho, kdo má přes den vyšší spotřebu a zájem o dlouhodobou spolupráci – typicky malé podniky nebo rodiny s dětmi. To přinese větší úsporu než sdílení s prázdným bytem, kde se večer jen zapne televize. Úsporu lze navíc ještě zvýšit využitím chytrého řízení, které sleduje předpovědi počasí a spotřební rutiny, dokáže řídit spotřebu a elektřinu posílat tam, kde se skutečně spotřebuje. „Naši kolegové z Cechu akumulace a fotovoltaiky společně s ČVUT připravili a průběžně aktualizují přehled dostupných chytrých zařízení,“ dodal Chalupa. Přehled je na webu zdarma k dispozici.
