Ministr Karel Havlíček jednal s německým ministrem pro Evropskou unii Guntherem Krichbaumem

Evropský průmysl čelí rostoucímu tlaku v důsledku vysokých cen energií, na jejichž výši se podle představitelů některých členských států podílejí také environmentální daně a rozsah regulace. Na tom se dnes v Praze shodl 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se spolkovým ministrem pro evropské záležitosti Guntherem Krichbaumem.
Podle obou ministrů se tím oslabuje konkurenceschopnost Evropské unie vůči Spojeným státům americkým a Číně, kde jsou ceny energií pro průmyslové podniky výrazně nižší. „Evropa se nemůže dívat, jak jí ujíždí vlak. Pokud chceme udržet výrobu, pracovní místa a technologickou suverenitu, musíme jednat. Energetická zelená politika nesmí likvidovat průmysl,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Shodli se také na tom, že nastavení evropských politik by mělo více podporovat hospodářský růst a méně zatěžovat podnikatelské prostředí.
Jedním z hlavních témat jednání byla rovněž míra regulace a administrativní zátěže v Evropské unii. Podle obou stran může přeregulované prostředí zpomalovat inovace a komplikovat rozvoj soukromého sektoru, který hraje klíčovou roli v ekonomickém výkonu Unie. Posílení role podnikatelského prostředí proto ministři považují za důležitý předpoklad dalšího ekonomického rozvoje.
Diskuse se dotkla také aktuální politické situace v Evropě, otázek férové hospodářské soutěže na jednotném trhu, dalšího rozvoje česko-německé hospodářské spolupráce a ekonomických výzev, jimž budou obě země v následujících letech čelit. „Česko a Německo spojuje silná průmyslová tradice. Právě proto máme společnou odpovědnost aktivně prosazovat změny, které vrátí Evropě konkurenceschopnost a ekonomickou sílu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
