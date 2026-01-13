Matěj Pomahač, spolupředseda Strany zelených: Dohoda EU-MERCOSUR poškodí farmáře, spotřebitele i životní prostředí

Kvalifikovanou většinou členských států Evropské unie byl schválen návrh obchodní dohody mezi Evropskou unií a sdružením jihoamerických zemí MERCOSUR - známá též pod heslem "auťáky za krávy". Cílem je - díky snížení cel a kvót - posílení vývozu evropských výrobků jako jsou stroje, automobily či chemie do jižní Ameriky výměnou za vyšší dovoz potravin, nerostných surovin či dřeva.
Babišova vláda hlasovala pro dohodu. Slibuje si od toho oživení domácího automobilového průmyslu. Je však přinejmenším diskutabilní, zda budou evropské automobilky schopny čelit na jihoamerickém trhu levné čínské konkurenci, když to nezvládají ani v domovské Evropě (a požaduji výjimky z ekologických a hospodářských standardů). Svým postojem však také kabinet hodil přes palubu české zemědělce, spotřebitele a ochranu životního prostředí.
V Jižní Americe neplatí přísná Evropská pravidla pro chov hospodářských zvířat či regulaci pesticidů. Jeden argentinský latifundista mi na mou otázku, jak na své desetitisíci hektarové farmě řeší zákazy pesticidů, odpověděl lakonicky: „Neřešíme to. Jen ve vesnicích, kde jsou školy, nesmíme rozstřikovat pesticidy letadlem."
Pro srovnání - čeští zemědělci musí při aplikaci pesticidů dodržovat ochranná pásma od domů, zahrad, polních cest či vodních toků v řádech jednotek centimetrů. Naši malí a střední farmáři tak nebudou schopni čelit cenové konkurenci jihoamerických agrárních oligarchů, pro které často neplatí žádná pravidla. A největší evropské agrární podniky budou o to víc tlačit na to, aby se naše regulace zemědělské chemie snižovala - na úkor čistoty prostředí a krajiny.
Import zboží vyrobeného s nižšími standardy poškodí evropské spotřebitele. Na pulty supermarketů a talíře domácností bude směřovat hovězí maso, sója či pšenice obsahující pesticidy či stimulovaná antibiotiky. Evropská unie sice slibuje posílení kontrol dováženého zboží, to je však pro jeho obrovské objemy prakticky nemožné. Stačí se podívat do obřích jihoamerických přístavů a terminálů - to by se do nich museli přestěhovat tisícovky evropských inspektorů.
„Na trzích už dneska nezvládáme konkurovat pšenici, slunečnici či řepce, které dnes vyváží bránící se Ukrajina či válečné Rusko. Pokud bude Evropa čelit dovozu jihoamerické produkce, kde jsou náklady o polovinu nižší, a kde mohou využívat chemii, která je u nás už třicet let zakázána, můžeme to rovnou zabalit," řekl mi vedoucí výroby jednoho středně velkého zemědělského podniku, který hospodaří ve středních Čechách.
Jihoamerické zemědělství je často propojené s likvidací původního pralesa, který se po vytěžení vzácného dřeva mění v pastviny spásané tisícihlavými stády skotu, a pak v intenzivně obdělávanou zemědělskou krajinu. To sebou nese násilné vystěhovávání původních obyvatel či chudých bezemků. V některých jihoamerických státech je místní agrární oligarchie těsně propojená s mafií či paramelitárními jednotkami, které často ovládají obrovská území, zatímco centrální vlády bývají bezmocné.
„Z vnitrozemí do přístavů na mořských březích míří nejdřív kolony kamionů se dřevem, a po pár letech stejné kamiony naložené sójou, nebo pšenicí. Všechno se to pak nakládá na obří kontejnerové lodi a vyváží do světa. Původní malorolníci končí ve slumech. Je to tvrdý byznys, ovšem funguje to. A pokud se zvýší exportní příležitosti do Evropy, zvýší se i tlak na další likvidaci jihoamerických pralesů a krajiny," řekl mi loni jeden český obchodní diplomat.
Přes kosmetická vylepšení dohody, které zřejmě přesvědčily krajně pravicovou italskou vládu ke změně stanoviska a opuštění blokační menšiny (MERCOSUR jednoznačně odmítají státy jako Francie, Rakousko či Irsko), zůstává navržená dohoda o volném obchodu stále nepřijatelná z pohledu evropských zemědělců, spotřebitelů i boje za životní prostředí a proti klimatickému rozvratu. Evropští Zelení European Greens jsou pro mezinárodní obchod, ten však musí být férový a spravedlivý. A k tomu má dohoda EU-MERCOSUR, tlačená evropskými lidovci, socialisty a většinou krajně pravicovych stran, a prosazována předsedkyni komise Ursulou von Der Lyen, opravdu daleko.
Dohodu ovšem musí nakonec ratifikovat ještě Evropský parlament, což je příležitost psát našim europoslancům, aby před zájmy velkého byznysu upřednostnili ochranu spotřebitelů, české farmáře i životní prostředí. Zelení - Strana zelených je k tomu budou vyzývat.
