Lyon hostí největší evropský veletrh pro životní prostředí a energetiku

Ve francouzském Lyonu právě probíhá veletrh Pollutec 2025, který potvrzuje svou pozici jako hlavní evropská událost v oblasti udržitelnosti, vodního hospodářství, odpadů, energetiky a ekologických inovací.
Od 7. do 10. října se zde setkávají odborníci, firmy, municipalita i zákonodárci, aby sdíleli know-how, představili nové technologie a diskutovali o budoucnosti zelené transformace. Letos se veletrhu účastní více než 2 000 vystavovatelů ze 73 zemí světa, což z něj činí skutečně globální platformu pro výměnu zkušeností a řešení.
Součástí veletrhu je i rozsáhlý doprovodný program, který zahrnuje přes 400 odborných přednášek, panelových diskusí a tematických bloků. Ty se věnují aktuálním otázkám jako je cirkulární ekonomika, klimatická adaptace, digitalizace environmentálních služeb, ESG reporting nebo inovace v oblasti nakládání s odpady, vodou a energií. Pollutec tak nabízí nejen prostor pro prezentaci technologií, ale i hlubší odbornou reflexi legislativních změn a strategických výzev.
Českou účast na veletrhu koordinují Zastoupení francouzských veletrhů Promosalons CZ a agentura CzechTrade, která letos zastřešuje prezentaci pěti českých firem. Další dvě společnosti se veletrhu účastní samostatně. Společná expozice CzechTrade je umístěna v hale 4, stánek D070, kde probíhají B2B jednání, prezentace a odborné konzultace. České firmy zde představují řešení v oblasti vodního hospodářství, energetické efektivity či třeba digitální správy technologií.
Pollutec 2025 tak zůstává nejen výkladní skříní ekologických inovací, ale i místem, kde se formují konkrétní kroky k udržitelnému rozvoji. V době, kdy Evropa hledá rovnováhu mezi technologickým pokrokem a ochranou životního prostředí, je právě Lyon místem, kde se tyto dva světy propojují.
Komentáře