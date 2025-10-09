Zvýhodněná podpora na výměnu starých kotlů je prodloužena do 19. prosince tohoto roku

O výhodnější dotaci z programu Nová zelená úsporám Light na výměnu neekologických kotlů a topidel na uhlí a jiná pevná paliva mohou domácnosti s nižšími příjmy požádat až do 19. prosince 2025. K tomuto datu musí také výměnu starého zdroje provést. Získat mohou až 150 tisíc korun na tepelné čerpadlo a 110 tisíc korun na kotel biomasu.
Zvýhodněná nabídka je určena pro nejvíce zranitelné skupiny obyvatel – seniory, invalidní důchodce 3. stupně, příjemce příspěvku na bydlení, příspěvku na dítě a nově i tzv. superdávky. Původní termín byl z konce října posunut na 19. prosince 2025. O podporu se mohou zájemci z řad nízkopříjmových domácností hlásit i po tomto datu, a to za stejných podmínek jako mají běžné domácnosti.
Na co lze peníze použít
Zvýhodněná podpora se vztahuje na odstranění a ekologickou likvidaci neekologického zdroje tepla a na pořízení a instalaci nového, který bude využíván jako hlavní zdroj vytápění. Vyměnit lze kotel na pevná paliva (tedy nejen na uhlí a koks, ale i na dřevo, pelety, biomasu apod.) 1. a 2. emisní třídy, kotel na tuhá fosilní paliva všech emisních tříd a topidla na pevná paliva.
Výše zvýhodněné dotace se odvíjí podle nově instalovaného topného systému:
- 150 tisíc korun na tepelné čerpadlo s ohřevem vody
- 130 tisíc korun na tepelné čerpadlo bez ohřevu vody
- 110 tisíc korun na kotel na biomasu se samočinnou dodávku paliva
- 50 tisíc korun na kamna či topidlo na biomasu se samočinnou dodávku paliva
O dotaci je možné požádat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací. Peníze jsou vypláceny ihned po schválení žádosti. V případě, že žadatel výměnu teprve plánuje, dostane peníze zálohově předem. Podpořené výměny zdrojů musí být dokončeny nejpozději 19. prosince 2025.
Kdo může o zvýhodněnou dotaci požádat
Žádat mohou majitelé rodinných domů a bytů v osobním či družstevním vlastnictví, v nichž mají trvalý pobyt. Zvýhodněná podpora se vztahuje na domácnosti, kde všichni její členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně. Žádat mohou i v případě, že domácnost čerpá novou dávku státní sociální pomoci tzv. „superdávku“, případně jí byl na poslední čtvrtletí roku přiznán příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.
O podporu se může domácnost ucházet za předpokladu, že žadatel včetně všech členů jeho domácnosti vlastní nanejvýš dvě nemovitosti určené k bydlení.
Co když nízkopříjmová domácnost výměnu nestihne
Zájemci mohou žádat o podporu ekologičtějšího a úspornějšího vytápění v programu Nová zelená úsporám Light i nadále, a to v režimu pro běžné domácnosti. Příspěvek získají jak na výměnu zdrojů na pevná paliva, tak na plynové a elektrické vytápění.
Finanční příspěvek je stále velmi výhodný. Při pořízení tepelného čerpadla obdrží až 130 tisíc korun, na kotle na biomasu až 90 tisíc korun, na instalaci lokálních kamen lze čerpat 35 tisíc korun a podporováno je i napojení na soustavu zásobování teplem.
Komentáře