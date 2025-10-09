Průmysl v srpnu poklesl, za celý rok by ale mohl dosáhnout kladných čísel

Průmyslová produkce v srpnu poklesla meziročně reálně o 1,3 %, samotný zpracovatelský průmysl poklesl o 1,7 %. Výsledky stáhl do záporných čísel především horší výkon odvětví výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů, strojírenství a výroby motorových vozidel. Meziročně kladné výsledky přineslo naopak odvětví výroby kovových konstrukcí, farmacie a energetiky.
„Průmyslová produkce se koncem léta mírně zadrhla, od ledna ale výkon celkově vzrostl o 0,8 % a naše nedávno zveřejněná predikce počítá s udržením kladných čísel za celý letošní rok. Poměrně příznivé jsou výsledky energeticky náročných sektorů jako je hutnictví či nekovové minerální produkty nebo obranného odvětví. Alespoň v pásmu stagnace by za letošek mohl skončit také klíčový sektor výroby motorových vozidel. Navzdory ochlazení na evropských trzích, dopadům amerických cel a vysoké konkurenci z asijských zemí v oblasti elektromobility celková produkce tuzemských osobních vozidel jen mírně zaostává za loňským rekordním výsledkem,“ komentuje Milan Klempíř, ekonomický analytik Svazu průmyslu.
Situace v průmyslu zůstává i nadále křehká a firmy se potýkají s řadou překážek, od slabších zakázek (od začátku roku vzrostly nové průmyslové zakázky dle ČSÚ pouze nominálně o 1 %) až po vysoké ceny energií. „Trend mírného oživení je ale patrný a po dvou letech poklesu by za letošní rok mohl průmysl opět vzrůst o zhruba 0,8 až 1 %,“ dodává Milan Klempíř.
Komentáře