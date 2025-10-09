Nařízení Evropské Komise ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2025/1988, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin (PFAS) v hasicích pěnách.
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2025/1988 ze dne 3. října 2025, které se týká omezení per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin (PFAS) v hasicích pěnách. Nařízení vstoupí v platnost koncem října 2025. Do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byla doplněna nová položka 82.
Látky uvedené v této položce se od 23. října 2030 nesmějí uvádět na trh ani používat v hasicích pěnách v koncentraci 1 mg/l nebo vyšší pro sumu všech PFAS. Tento bod se nepoužije pro látky, na které se vztahuje příloha I nařízení (EU) 2019/1021 (POPs) nebo pro ně již platí omezení podle položky 68 a 79 přílohy XVII; tyto látky však musí být zahrnuty do stanovení koncentrace sumy všech PFAS.
V nařízení jsou stanovena specifická přechodná období po určitá konkrétní použití hasicích pěn obsahujících PFAS např. v přenosných hasicích přístrojích nebo používání pro výcvik, zkoušky a použití obecními hasičskými sbory. Za odůvodněné je považováno přechodné období do roku 2035 pro používání v závodech, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, včetně rozsáhlých atmosférických požárů skladovacích nádrží a průmyslových odvětví manipulujících s četnými různými hořlavými kapalinami na stejném místě.
Další informace
Nařízení Komise (EU) 2025/1988
Komentáře