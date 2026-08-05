Kybernetický útok na web SZÚ připomíná význam ochrany kritické infrastruktury

Hackerský útok na webové stránky Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ke kterému došlo v sobotu večer 1. srpna 2026, je dalším z incidentů, které upozorňují na rostoucí význam kybernetické bezpečnosti ve veřejném sektoru. Přestože podle vyjádření samotného ústavu nebyla ohrožena žádná citlivá data ani laboratorní informační systémy, událost znovu otevřela otázku zabezpečení digitálních služeb institucí, jejichž činnost je důležitá pro ochranu veřejného zdraví.
Podle Státního zdravotního ústavu se útok týkal výhradně veřejného webového portálu, který je provozován externím dodavatelem. Instituce bezprostředně po incidentu kontaktovala Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a zahájila forenzní analýzu. SZÚ současně uvedl, že nebyly ohroženy laboratorní údaje, interní informační systémy ani vlastní provoz organizace. Webové stránky zůstaly z důvodu vyšetřování dočasně mimo provoz.
Důležitý signál i pro sektor vodního hospodářství
Na první pohled se může zdát, že incident souvisí pouze se zdravotnictvím. Ve skutečnosti však představuje varování pro všechny organizace provozující významné informační systémy, mezi které patří také provozovatelé vodovodů a kanalizací.
Vodárenské společnosti jsou dnes stále více závislé na digitálních technologiích. Vedle běžných podnikových informačních systémů využívají například:
- SCADA systémy pro řízení technologických procesů,
- dálkové monitorování vodojemů, čerpacích stanic a úpraven vody,
- laboratorní informační systémy,
- GIS aplikace,
- zákaznické portály,
- elektronické provozní deníky a dokumentaci.
Právě propojení provozních technologií (OT) s běžnými informačními systémy (IT) představuje oblast, která vyžaduje stále vyšší úroveň ochrany.
Web není technologický systém – přesto představuje riziko
V případě SZÚ nebyly podle dostupných informací kompromitovány žádné interní systémy. To je důležitý rozdíl oproti útokům typu ransomware nebo útokům na průmyslové řídicí systémy.
Ani napadení veřejného webu však nelze podceňovat. Může totiž vést například k:
- poškození důvěryhodnosti instituce,
- šíření dezinformací,
- zveřejnění nepravdivých informací,
- zneužití návštěvníků prostřednictvím škodlivého obsahu,
- poškození dobrého jména organizace.
Právě reputační dopady bývají u veřejných institucí často stejně významné jako případné technické škody.
Vodárenské společnosti čelí rostoucím požadavkům
Digitalizace vodního hospodářství přináší výrazné provozní výhody, současně však zvyšuje požadavky na řízení kybernetických rizik. Evropská směrnice NIS2 i připravovaná česká legislativa rozšiřují okruh organizací, které budou muset prokazovat odpovídající úroveň zabezpečení informačních a provozních systémů.
Vedle technických opatření budou stále větší význam získávat také:
- pravidelné bezpečnostní audity,
- řízení dodavatelského řetězce,
- segmentace sítí mezi IT a OT prostředím,
- víceúrovňové zálohování,
- školení zaměstnanců,
- připravenost na řešení bezpečnostních incidentů.
Kybernetická bezpečnost jako součást bezpečného provozu
Bezpečný provoz vodovodů a kanalizací dnes již není pouze otázkou technického stavu infrastruktury nebo kvality vody. Stále větší roli hraje také odolnost digitálních systémů, na nichž je provoz moderních vodárenských společností závislý. Incident ve Státním zdravotním ústavu sice podle dostupných informací neovlivnil vlastní odbornou činnost instituce ani bezpečnost dat, přesto představuje další připomínku, že i zdánlivě okrajové informační systémy mohou být cílem kybernetických útoků.
Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury by proto měli věnovat stejnou pozornost ochraně veřejných webových služeb jako zabezpečení klíčových provozních systémů. Rostoucí počet obdobných incidentů potvrzuje, že kybernetická bezpečnost se stává nedílnou součástí spolehlivého a bezpečného provozu kritické infrastruktury.
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