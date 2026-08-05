Česko pokračuje v digitalizaci energetiky: EDC spouští nové služby pro stabilitu sítí a plánuje další rozvoj

Česká republika zvyšuje efektivitu využívání dat z energetického trhu. Elektroenergetické datové centrum (EDC) spouští nové služby pro podporu řízení decentralizované energetiky. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) pak do roku 2030 plánuje zajistit správu a řízení dat až pro patnáct nových služeb, které umožní dále transformovat a modernizovat tuzemskou energetiku.
„Oddělení obchodu od přenosu a distribuce elektřiny v roce 2007 bylo spojené s roztříštěním dat v energetice. EDC tento historický dluh nyní řeší, a to v době, kdy počet zdrojů, dat a souvisejících služeb na energetickém trhu každoročně strmě roste,“ uvedl René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky na MPO, a dodal: „EDC vzniklo nejen jako nástroj pro sdílení elektřiny, ale také s cílem být do roku 2030 jednou z klíčových digitálních platforem české elektroenergetiky. A k tomuto cíli jsme udělali další významný krok.“
Od 1. srpna 2026 začne EDC poskytovat nové funkcionality spojené s akumulací elektřiny, agregací technické flexibility nebo s tzv. síťovým semaforem. Tyto služby umožní přesnější evidenci a vyhodnocování dat, efektivnější využívání obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť a flexibility a zároveň přispějí k bezpečnějšímu a spolehlivějšímu provozu elektrizační soustavy.
„Smyslem dalšího rozvoje EDC je vytvořit datové prostředí, které bude odpovídat potřebám moderní energetiky. Ta už není založena jen na několika velkých zdrojích a pasivních odběratelích. Potřebujeme umět bezpečně zpracovávat velké objemy dat, vyhodnocovat je v krátkých intervalech a poskytovat je těm, kteří je potřebují pro fungování trhu, řízení sítí nebo pro poskytování nových energetických služeb,“ sdělil Pavel Šunda, generální ředitel EDC.
Rozvoj činností EDC bude pokračovat minimálně do konce dekády. Mezi nejdůležitější připravované funkcionality budou podle P. Šundy patřit například služba Centrální databáze, tedy vytvoření jednotné platformy pro veškerá data v elektroenergetice, nebo podpora Nefrekvenčních podpůrných služeb, jež pomáhají distributorům v zabezpečení lokální stability sítě, správného napětí, jalového výkonu, ostrovního provozu a schopnosti obnovit dodávky po rozsáhlé poruše.
EDC rovněž pomůže se zavedením Dynamických distribučních tarifů, které umožní účtování ceny elektřiny na úrovni čtvrthodinových úseků a efektivnější řízení ekonomiky výroby a spotřeby, nebo služby agregace Obchodní flexibility. Ta naváže na technickou flexibilitu a stejným principem nabídky výroby a spotřeby umožní profitovat účastníkům trhu a sdruženým skupinám na poskytování podpůrných služeb síti.
„Česká energetika potřebuje zapojit nové prvky, které umožní efektivněji využívat a provozovat soustavu. Připravované změny EDC jdou tímto směrem. ERÚ zároveň od příštího roku zavádí inovaci tarifní struktury na vyšších napěťových hladinách, která je nezbytná nejen pro budoucí nasazení dynamických distribučních tarifů. Cílem všech opatření je, aby finanční dopady transformace energetiky na odběratele byly co nejnižší,“ řekl Jan Šefránek, předseda Energetického regulačního úřadu.
Nové služby a funkce plánuje EDC zajistit v rámci vlastního vývoje nebo ve spolupráci s akcionáři. Ruší se tedy dříve vypsaná nadlimitní veřejná zakázka na pořízení cílového informačního systému. Důvodem jsou především zásadní změny v oblastech energetické legislativy, kybernetické bezpečnosti, kritické infrastruktury a financování, které původní zadání z roku 2024 nemohlo předpokládat.
„Výrazné legislativní změny a nové technické požadavky v oblasti energetiky posledních měsíců vedly k tomu, že předložené nabídky neodpovídají novým regulatorním požadavkům ani bezpečnostním standardům. Změna zadání v probíhajícím řízení by však představovala riziko porušení zásad transparentnosti a rovného zacházení,“ vysvětlil P. Šunda zrušení výběrového řízení s tím, že tento krok nijak neohrozí poskytování služeb EDC ani plnění zákonných povinností.
Za uplynulé dva roky EDC prokázalo svou roli a kompetence při úspěšném zavedení sdílení elektřiny. Do něj se v České republice dosud zapojilo 46 828 zájemců, kteří si mezi sebou vyměnili již téměř 137 GWh. K 30. červnu EDC eviduje konkrétně 28 345 tzv. skupin sdílení, jež registrovaly 30 255 výrobních míst a 49 388 odběrných míst. Nejpočetnější skupinou jsou tzv. aktivní zákazníci (26 991), následovaní bytovými domy (1 136) a energetickými společenstvími (218).
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