Konference NO-DIG 2025: Bezvýkopové technologie jsou dnes páteří mnoha dopravních staveb

V posledních pěti letech se v České republice realizovalo přes 80 procent projektů právě v souvislosti s dopravní infrastrukturou – to zaznělo na jubilejní 30. národní konferenci o bezvýkopových technologiích NO-DIG 2025, která proběhla 16. - 17. září 2025 v kongresových prostorách Hotelu Galant v Mikulově.
Akce se konala v malebném prostředí vinařské oblasti Pálava a přilákala téměř 270 odborníků z oblasti inženýrských sítí, dopravních staveb, vodohospodářství i technologických inovací. Pořadatelem byla Česká společnost pro bezvýkopové technologie (CzSTT).
Dvoudenní sérii odborných přednášek zahájila panelová diskuse na téma „Dopravní stavby a bezvýkopové technologie“ a otevřela zásadní otázky propojení moderních technologií s infrastrukturními projekty. Diskusi moderoval Jaroslav Raclavský z FAST VUT v Brně a mezi diskutujícími byli zástupci ŘSD, Správy železnic, Povodí Moravy, SUDOP Brno a dalších klíčových institucí.
„V posledních letech se v České republice vystavěly stovky kilometrů železničních koridorů a vodohospodářských staveb. To přináší rostoucí potřebu bezpečných technologií pro překonávání těchto překážek. Naše firmy investovaly do techniky, vyškolily odborníky a dnes jsou schopny realizovat i velmi odvážné bezvýkopové projekty. Příkladem je kabelový tunel pod nádražím v Kolíně, který aspiruje na světovou úroveň. Bezvýkopové technologie nejsou jen alternativou, ale v mnoha případech jsou jediným možným řešením,“ zaznělo v úvodu panelové diskuse.
Řečníci dále označili bezvýkopové technologie jako současnou páteř mnoha dopravních staveb: „Umožňují nám řešit přeložky sítí v hustě zastavěných oblastech, zkracují dobu realizace a výrazně snižují náklady spojené s výlukami dopravy. I když jsou v některých případech nákladnější, jejich přínos v podobě úspory času, zjednodušení povolovacích procesů a minimalizace dopadů na okolí je zásadní.“
V rámci odborného programu zazněla řada inspirativních přednášek, mimo jiné o už zmíněné ražbě kabelovodu pod železničním nádražím v Kolíně. Michal Sodomka z OHLA ŽS připomněl výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v železniční stanici Praha-Bubny, Lukáš Černohous z OVAK a Pavel Šípek z GePS-Geotechnik seznámili účastníky se sanací odlehčovací stoky v Ostravě. Průběh stavby přeložky kanalizační stoky na Letišti Václava Havla, kde část ražby byla provedena za plného provozu hlavní letištní dráhy a bez nutnosti jeho přerušení, dokumentoval Marek Varga ze společnosti Subterra.
Technologii spojenou s použitím optických vláken, která přináší do bezvýkopových oprav jistotu kvalitního provedení, čímž zásadně ovlivňuje jejich životnost, představil Jakub Ulbrich z firmy Radeton, o bezvýkopové obnově vážně poškozených kanalizací hovořil také zástupce společnosti SIMONA AG, bohaté zkušenosti v oboru BVT za 35 let své existence zase zrekapitulovala firma Wombat.
Zajímavou přednášku prezentovala Markéta Mazlová z TRASKO BVT na téma „Bezvýkopová oprava kanalizačního přivaděče DN 1400 vložkováním“, jejímž specifikem byly dlouhé sanační úseky v těsné blízkosti dopravní tepny v Ústí nad Orlicí. Její zkušenosti doplnil Jaroslav Urbánek (Sancreate) o zednické sanace vodohospodářských objektů.
Pohled vrchního dozoru Státní báňské správy, ať již jde o otázky technické, bezpečnosti práce a provozu, nebo některé legislativní souvislosti, představil Dušan Havel z Českého báňského úřadu.
Srovnání jednotlivých bezvýkopových metod a jejich kategorizaci pro stavbu, údržbu i rekonstrukci plynovodu z pohledu investora představil Jan Barták ze společnosti GasNet.
Druhý den konference byl věnován mimo jiné tématům:
- poničená infrastruktura při loňských povodních a technologie HDD, důležitá pro jejich opravu (Ivan Demjan, Talpa RTF),
- udržitelnost a on-line monitoring v oblasti plastových potrubních systémů nezbytných pro efektivní správu a provoz vodovodních a kanalizačních sítí (Jan Škrabal, Pipelife Czech),
- možností bezvýkopové sanace potrubí na mostních konstrukcích a potrubích s dilatací, v praxi realizované při sanaci vodovodu na lávce přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou (Otakar Cigler, RÄDLINGER PRIMUS LINE GMBH).
Sérii přednášek doplnily příspěvky zahraničních účastníků. Trevor Gonterman z Tri-Loc Trinity Products a Paul Wilkinson z Kilduff Underground Engineering prezentovali metodu mechanicky lisovaného spojování ocelových trubek, která přináší další pokrok do bezvýkopových technologií. Lehký a bezpečný systém pažení pro každodenní stavební použití představil Marcin Kowalski z Ischebeck Titan Polska.
Konference NO-DIG 2025 potvrdila, že bezvýkopové technologie jsou nejen technickým řešením budoucnosti, ale i klíčovým nástrojem pro udržitelný rozvoj infrastruktury v České republice.
NO-DIG 2025 – 30. národní konference o bezvýkopových technologiích
Kdy: 16. - 17. září 2025
KDE: Hotel GALANT, Mikulov
Kdo: pořadatel: Česká společnost pro bezvýkopové technologie, organizátor: Exponex s.r.o.
Komentáře