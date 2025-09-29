Jednání o globální smlouvě o znečištění plasty ztroskotala

V srpnu 2025 se v Ženevě sešli zástupci 184 států, aby se pokusili dokončit vyjednávání a najít účinné řešení pro stále naléhavější problém zvyšujícího se znečištění životního prostředí (zejména moří) plasty. Bohužel, ani šesté zasedání nepřineslo dokončení textu úmluvy a proces byl přerušen. Vyjednávání v rámci programu OSN pro životní prostředí, které trvalo necelé tři roky, tak prozatím svůj úkol nesplnilo.
Zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC 5.2), který byl hlavním orgánem ustaveným pro řešení otázky znečištění plasty a přípravou textu úmluvy, se v závěrečných fázích vyjednávání věnovalo dvěma hlavním sporným otázkám: zda zavést omezení na výrobu nových plastů a jak řešit nebezpečné chemikálie obsažené v plastových výrobcích a odpadu.
Více než 100 členských států tzv. „Koalice vysokých ambicí“, včetně Spojeného království a bloku EU, se zasazovalo o právně závaznou mezinárodní úmluvu, která by omezila výrobu plastů a zavedla omezení pro nebezpečné chemikálie používané při jejich výrobě. Na opačné straně stála skupina tzv. „Like-minded countries“ vedená ropnými velmocemi a státy s významným petrochemickým průmyslem, včetně Íránu, Ruska a Saúdské Arábie, která prosazovala zásadně odlišný přístup zaměřený spíše na nakládání s odpady a recyklaci než na omezení výroby.
“Jednání výboru INC se řídí, stejně jako všechna jednání OSN pravidlem jednomyslnosti (shody) - což znamená, že jakákoli jednotlivá země může blokovat kteroukoliv část textu úmluvy”, vysvětluje Lukáš Pokorný z Národního a Regionálního centra v RECETOX, který dopady neúspěšného jednání na rozhodování a priority v oblasti ochrany životního prostředí sleduje v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi.
Tato strukturální slabina se projevila, když ropné státy, které považují plasty za zásadní pro svou budoucí ekonomiku, opakovaně blokovaly pokusy o smysluplnou kontrolu výroby.
Plasty všude kolem nás
Současné odhady naznačují, že množství plastového odpadu se v příštích desetiletích ztrojnásobí, což povede k dalšímu znečištění oceánů, půdy, volně žijících živočichů a dopadne i na člověka. Produkce plastů prudce vzrostla z pouhých dvou milionů tun v roce 1950 na přibližně 475 milionů tun v roce 2022, přičemž prognózy ukazují, že bez zásahu zvenčí bude tento růst pokračovat.
Dopady plastů na životní prostředí a zdraví daleko přesahují rámec odpadu. Vzhledem k tomu, že drtivá většina plastů se vyrábí z fosilních paliv, jejich spotřebovávání se zhoršuje změna klimatu a v okolí výrobních podniků se zvyšuje zatížení místních obyvatel. Horším a méně viditelným, ale již široce rozšířením je zatížení malými částicemi plastů (mikro či nanoplasty), které vzniknou rozpadem či otěrem původního výrobku či odpadu. Mikroplasty byly nyní detekovány v půdě, řekách, ovzduší a dokonce i v lidských orgánech, přičemž vědci jsou zvláště znepokojeni potenciálně toxickými chemikáliemi, které se uvolňují při rozkladu plastů. Ondřej Adamovský, který se na RECETOX zabývá mikro a nanoplasty, a návrh textu úmluvy s dalšími vědci připomínkoval, k tomu dodává:
„Vědecké články, které se hojně objevují v tisku i odborech publikacích a ve kterých se píše, že se mikroplasty našly v plicích, placentě, mozku či v jiný částech lidského těla, vyvolávají otázku, jak se tam mohly dostat. Jednoznačná detekční metoda, kterou by se jejich přítomnost v lidském těle dala opravdu prokázat, zatím chybí. Na rozdíl od chemických látek, které jsou rozpustné, jsou mikroplasty pevné částice, a ty od určité velikosti nemohou procházet biologickými bariérami a pohybovat se tak v těle. Nyní pracujeme na nových metodách detekce mikroplastů, které přinesou velice přesné informace o tom, jaké velikosti a jaké typy mikroplastů jsou schopny migrovat v lidském těle,“
Postoj průmyslu a realita recyklace
Průmysl vyrábějící plasty tvrdí, že řešením je lepší nakládání s odpady, nikoli omezení výroby. Tento přístup zaměřený na recyklaci však naráží na značné překážky. Globální míra recyklace se v současné době pohybuje kolem pouhých 10 % a strukturální překážky brání jejímu podstatnému zlepšení.
Rostoucí mezinárodnífrustrace
Krach vyvolal rozhořčené reakce několika delegací. Francouzská ministryně životního prostředí Agnès Pannier-Runacher vyjádřila frustraci slovy: „Hrstka zemí, vedená spíše krátkodobými finančními zájmy než zdravím svých obyvatel a udržitelností svých ekonomik, zablokovala přijetí ambiciózní smlouvy proti znečištění plasty.“
Výhled do budoucna
Podle ohlasů, které zazněly od nejvyššího vedení UNEP i od některých států “Koalice” neznamená neúspěch jednání OEWG 3.2 v Ženevě konec vyjednávání ani to, že nikdy úmluva o plastech nebude. Na politické úrovni již státy se záměrem mít úmluvu o plastech jednomyslně souhlasily v březnu 2022 a bohužel se od té doby geopolitická situace dost změnila. Na úmluvě se bude dál pracovat, jen v této chvíli neumíme odhadnout, kdy se dialog opět obnoví. Všechny státy i organizace potřebují trochu času na rozmyšlenou, jak dál smysluplně pokračovat. Pozice Koalice i Skupiny jsou na opačných stranách hlubokého příkopu. Musíme hledat cestu a způsob, jak mezi nimi postavíme most anebo příkop obejdeme. Nejbližší příležitost k mezinárodní diskusi bude letos v prosinci 2025 na zasedání UNEA7 v Nairobi” říká Kateřina Šebková z Národního a Regionálního centra v RECETOX, která bude toto jednání sledovat.
Komentáře