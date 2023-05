Jaké změny přináší novela zákona o ochraně ovzduší? II. část

V dalším článku o změnách a novinkách, které má přinést novela zákona o ochraně ovzduší, se blíže zaměříme na to, jak by měly být aplikovány kódy z přílohy č. 2, sčítací pravidla, kontinuální sledování provozního parametru a rozhodování v pochybnostech.

Vybraným tématům novely se podrobněji věnuje Jakub Achrer, vedoucí oddělení technologických zdrojů na Ministerstvu životního prostředí, a to ve své přednášce o novele zákona o ochraně ovzduší, která zazněla na letošním ročníku konference ENVIRO 2023.

Způsob aplikace kódu v příloze č. 2

V příloze č. 2 zákona jsou uvedeny činnosti, pro které je nutné mít povolení k provozu. Jedná se o jakýsi katalog stacionárních zdrojů. Zákon o ochraně ovzduší nově k tomuto katalogu přikládá „manuál“, který vysvětluje, jakým způsobem nakládat s přílohou č. 2.

V porovnání se současnou praxí nebudou změny v aplikacích kódů nijak značné. Pokud činnost či technická jednotka nedosahuje projektované kapacity podle určitého kódu, pak to ještě neznamená, že nemůže být zařazena jinam. Tento princip je sice v praxi uplatňován, ale v zákoně není stanoven. Nově ovšem bude. Současně bude způsob aplikace kódu 11. 1. až 11. 9. vymezen přímo v paragrafové části zákona, aby ohledně toho nemohly být žádné pochybnosti.

Sčítačí pravidla

V případě sčítacích pravidel lze říci, že v principu zůstávají totožná, mění se ovšem struktura textu. Nově bude stanoveno, že kapacity výrobních činností, které následují za sebou, se mezi sebou nesčítají. Jedná se o logický krok, jelikož by bylo nesmyslné nasčítávat jeden a ten samý materiál, který prochází jednotlivými technologickými uzly v rámci výroby.

Přečtěte si také:

Připomínky: Návrh zákona o ochraně ovzduší

Jaké změny přináší novela zákona o ochraně ovzduší? I. část

Ministerstvo se kvůli zkušenostem z praxe rozhodlo přistoupit k tomu, že rozšíří seznam kódů, na něž se sčítací pravidlo aplikuje vždy, a to bez ohledu na tzv. „virtuální komín“. To znamená bez ohledu na možnost svedení emisí do jednoho komína či výduchu. Jsou jimi zdroje, u kterých pravidlo virtuálního komína nedává technický smysl nebo stacionární zdroje, kde byly v minulosti zaznamenány problémy a pokusy o obcházení sčítacích pravidel. Konkrétně je řeč o různých zpracovatelských činnostech, jako je například potravinářská výroba, udírny nebo čistírny odpadních vod apod.