Jak zvládnout ohlašovací povinnost k vodní bilanci

Blíží se termín, kdy mají uživatelé vod povinnost ohlásit prostřednictvím ISPOP údaje o nakládání s vodami za uplynulý rok. V následujícím článku shrnujeme, kdo a co musí hlásit, kam se hlášení podává a jaké termíny je potřeba dodržet. Přidáváme také několik praktických tipů.
Kdo má ohlašovací povinnost?
Podle vodního zákona musí ohlašovací povinnost plnit všechny subjekty, které mají povolené nakládání s vodami a překročí stanovené limity. Povinnost se vztahuje zejména na ty, kdo:
- odebírají podzemní nebo povrchovou vodu v množství nad 1 000 m³/rok nebo 100 m³/měsíc,
- vypouštějí odpadní vody v množství nad 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc,
- vzdouvají nebo akumulují povrchovou vodu, pokud povolený objem přesahuje 1 000 000 m³ vzduté či akumulované vody.
Ohlašované údaje tvoří součást evidence vedené správci povodí.
Podle typu nakládání se používají následující formuláře:
ISPOP upozorňuje, že hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38 v termínu uvedeném v rozhodnutí vodoprávního úřadu.
Toto hlášení není součástí vodní bilance a termín jeho podání se řídí rozhodnutím vodoprávního úřadu. Součástí podání musí být také vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha, která je ke stažení zde.
Kam se hlášení podává?
Hlášení se podávají elektronicky přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Pokud používáte vlastní software pro evidenci údajů, můžete hlášení vygenerovat jako XML soubor. „Podmínkou je dodržení datového standardu vyhlášeného pro dané hlášení a příslušný ohlašovaný rok,“ uvádí ISPOP.
Aby bylo možné hlášení podat, musí být splněno:
Termíny, které si pohlídat
Pro podání hlášení za uplynulý rok platí:
- do 31. ledna – hlášení pro vodní bilanci (odběry, vypouštění, akumulace, vzdouvání),
- do 15. února – poplatkové přiznání za odběr podzemní vody.
Praktické tipy:
1. Pracujte v ISPOP s dostatečným předstihem
V období termínů bývá ISPOP výrazně vytížený. Zpracování hlášení nemusí být okamžité, proto je vhodné nenechávat podání na poslední chvíli.
2. Pravidelně ukládejte rozpracované hlášení
ISPOP umožňuje ukládat koncepty přímo během vyplňování on‑line formuláře pomocí tlačítka „Uložit koncept“. Koncepty se ukládají do účtu subjektu a jsou dostupné všem jeho uživatelům. Kapacita úložiště je 30 konceptů, přičemž nejstarší se po 7 dnech automaticky nahrazuje.
3. Zkontrolujte, zda máte v CRŽP správně vedené místo užívání vody
Údaje o místech užívání vody přebírá CRŽP od příslušného podniku povodí. Pokud se ve formuláři ISPOP nezobrazují nebo jsou chybné, je nutné kontaktovat správce povodí.
4. Sledujte chybové hlášky, často jde o technický problém
Stránky ISPOP uvádí typické situace:
- formulář se neotevře,
- stránka ISPOP se nezobrazuje,
- systém nereaguje.
V těchto případech pomáhá zejména:
- povolit vyskakovací okna v prohlížeči,
- vymazat historii nebo vyzkoušet jiný prohlížeč,
- zkontrolovat, zda přístup neblokuje firemní firewall,
- ověřit, zda zrovna neprobíhá plánovaná odstávka systému (ISPOP ji oznamuje na hlavní stránce).
5. Vyplňujte jen to, co je povinné
Například u formuláře F_VOD_VYPOUSTENI není nutné vyplňovat všechny ukazatele jakosti, pokud nejsou stanoveny povolením. „Vždy ohlašujte hodnoty pro ukazatele minimálně dle výčtu podle povolení, případně dle podmínek povolení, kde může být pro některé ukazatele stanovena pouze povinnost sledování,“ uvádí ISPOP.
6. Co dělat při změně provozovatele během roku
Při změně provozovatele nebo IČO společnosti během roku je nutné aktualizovat údaje v CRŽP. Povinnost podat hlášení se vztahuje na subjekt, který v daném období vykonával činnost podle povolení k nakládání s vodami. Pokud se provozovatel během roku změní, každý z nich podává hlášení za období, kdy byl držitelem povolení.
7. Kdy vyplnit F_VOD_HAV
Formulář F_VOD_HAV – Havarijní plán vyplňujete tehdy, pokud jste uživatelem závadných látek a podle § 39 vodního zákona máte povinnost mít zpracovaný a schválený havarijní plán. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy by případná havárie mohla ovlivnit vodní tok.
8. Kdy vyplnit katastrální území ve F_VOD_HAV
Pokud vaše provozní území nemá přidělenou adresu (ulici a číslo popisné nebo orientační), je nutné ve formuláři F_VOD_HAV doplnit katastrální území a alespoň jednu parcelu, na které se území nachází. Katastrální území vyberete z nabídky po zadání názvu a do pole „Parcela“ uvedete číslo parcely (u stavebních parcel s předponou „st.“).
