Hospodářská komora vyzývá vládu k revizi Green Dealu: současná podoba ohrožuje konkurenceschopnost firem

Hospodářská komora České republiky zaslala předsedovi vlády a členům vlády ČR dopis, ve kterém upozorňuje na klíčové problémy spojené s naplňováním Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) z pohledu českých podnikatelů. Současně jim předala aktualizovaný materiál „Priority HK ČR: Revize Green Deal 1/2026“, který shrnuje hlavní požadavky podnikatelské sféry na úpravu evropské klimatické legislativy.
Hospodářská komora dlouhodobě a systematicky sleduje dopady evropské legislativy související s Green Dealem na konkurenceschopnost české ekonomiky. Aktualizace dokumentu reaguje jak na vývoj evropské legislativy v průběhu roku 2025, tak na rozsáhlé konzultace s členskou základnou HK ČR napříč obory.
„Podnikatelé dlouhodobě upozorňují na vysokou regulatorní a administrativní zátěž, časté změny pravidel a zpoždění při přijímání prováděcích předpisů. To vše zvyšuje právní nejistotu a výrazně komplikuje investiční rozhodování firem,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Materiál „Priority HK ČR: Revize Green Deal 1/2026“ obsahuje konkrétní návrhy revizí nejdůležitějších evropských aktů, včetně jejich podrobného odůvodnění. Dokument zdůrazňuje zejména potřebu stability a předvídatelnosti regulatorního prostředí a realistického hodnocení dopadů jednotlivých opatření na podniky, zaměstnanost i celkový hospodářský růst. Cílem navrhovaných změn není zpochybňování evropských klimatických cílů, ale jejich racionální a ekonomicky udržitelné naplňování, které bude technologicky proveditelné a současně zachová konkurenceschopnost české ekonomiky v evropském i globálním měřítku.
„Cílem předkládané revize je přispět k racionálnímu naplňování evropských klimatických cílů způsobem, který bude ekonomicky udržitelný a technologicky proveditelný a který současně zachová konkurenceschopnost české ekonomiky,“ uzavřel Zdeněk Zajíček. Hospodářská komora ČR zároveň deklaruje svou připravenost aktivně spolupracovat s vládou při prosazování těchto priorit na národní i evropské úrovni.
Aktualizovaný materiál je dostupný zde.
