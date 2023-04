Filip Wanner: Jsme svědky zásadní změny přístupu k odvádění a čištění odpadních vod

Ve dnech 25. až 26. dubna se bude konat již 27. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV. Konferenci pořádá společnost VHOS a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, z.s. (CzWA) a její odbornou skupinou Čištění a recyklace městských odpadních vod.

O tématech, která budou rezonovat na konferenci a obecně o aktuální situaci v čištění a odvádění odpadních vod jsme přizvali k rozhovoru Filipa Wannera, manažera technických projektů společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

Dala by se nějak ve stručnosti charakterizovat současná doba ve vztahu k oboru a uvést nějaká zásadní témata?

Je velice těžké v dnešní turbulentní době vyjmenovat několik hlavních témat, které hýbou oborem VaK. Z legislativních novinek lze ale zcela jistě uvést návrh nové Směrnice o čištění městských odpadních vod, která bez přehánění bude pro provozovatele a vlastníky stokových sítí a čistíren odpadních vod znamenat velkou revoluci.

Byť vzhledem k lhůtám schválení této směrnice na úrovni EU a její následné transpozice do národních právních předpisů lze očekávat vstup požadavků této směrnice do vodohospodářské praxe nejdříve na přelomu let 2025/2026, je nutné se těmito požadavky vážně zabývat již teď. Směrnice totiž mimo jiné mění požadavky na minimální velikost aglomerace, která musí být vybavena ČOV, zpřísňuje požadavky na vyčištěnou odpadní vodu v parametrech dusík a fosfor či zavádí nové požadavky odstraňovaní vybraných specifických polutantů, především farmak.

I s ohledem na vysoké ceny elektrické energie bude zásadní i nový požadavek na dosažení takzvané energetické neutrality ČOV o velikosti 10 000 EO a více. V praxi to bude znamenat nutnost vyrobit na ČOV více elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, bioplyn), než kolik ČOV sama spotřebuje.

Spolu s Taxonomií EU představené na konferenci v minulém roce, která zavádí kritéria energetické účinnosti (nejen) při odvádění a čištění odpadních vod jsme tak svědky zásadní změny přístupu, kdy dosažení předepsaných odtokových parametrů ve vyčištěných odpadních vodách a energetická náročnost čištění budou dvě rovnocenná klíčová témata každého provozovatele a vlastníka ČOV.

Směrnice přitom počítá s jednotlivými přechodnými obdobími až do roku 2040! Lze tak konstatovat, že Směrnice o čištění městských odpadních vod se do budoucna stane pravidelným bodem dalších ročníků konference.

Jaký význam má pro obor konference v Seči, a jaký má tento ročník cíl?

Ve dnech 25. – 26. 4. 2023 proběhne již 27. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV: Konference tak naváže na dlouholeté tradiční setkávání odborníků v oblasti čištění odpadních vod, zejména zástupců provozovatelů, dodavatelů nejrůznějších zařízení, služeb či technologických prvků, zástupců státní správy a samosprávy či vlastníků vodohospodářské infrastruktury. Hlavním cílem všech účastníků konference bude si vytvořit obraz o tom, kam se obor odvádění a čištění odpadních vod vyvíjí a co vše bude do budoucna nutné realizovat, aby provozovatelé ČOV dostáli všem svým závazkům jak vůči regulátorům oboru, tak i svým vlastním zákazníkům.

Co nabídne konference po stránce témat a přednášek, a která témata budou probírána?

Program konference reaguje na aktuální témata v oblasti čištění odpadních vod. První den konference bude rozdělen do tří tematických bloků. V úvodním bloku jako již tradičně bude zaměřena pozornost na novinky v legislativě, a to především na pro obor zcela zásadní návrh revize Směrnice o čištění městských odpadních vod či posouzení možností dosažení uhlíkové neutrality na ČOV.

Druhý blok konference bude věnován energetické náročnosti ČOV, v přednáškách tak budou diskutována témata energetických auditů, optimalizace celkové energetické bilance či možnosti energetických úspor. Program prvního dne uzavře blok věnovaný moderním způsobům čištění odpadních vod, respektive využívání souboru provozních dat měřených v reálném čase, na jejichž základě je řízen provoz ČOV a tvorby digitálního dvojčete ČOV, na kterém si provozovatel může vyzkoušet různá provozní nastavení, aniž by zasahoval do reálného provozu.