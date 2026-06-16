Fakulta lesnická a dřevařská ČZU zahájila nový projekt zaměřený na podporu biodiverzity a propojení krajiny

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) realizuje jako koordinátor mezinárodní projekt „Posílení biodiverzity vybraných taxonomických skupin ve vybraných lesních biotopech ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., a dalších partnerů“.
Cílem projektu je omezit fragmentaci lesů a pomocí konkrétních opatření, jako jsou podpora biotopových stromů či obnova mokřadů, zlepšit podmínky pro různé druhy organismů. Projekt propojuje vědu, lesnickou praxi i ochranu přírody a vzniká ve spolupráci s partnery z Česka i Švýcarska.
Nízká prostupnost krajiny a fragmentace lesních biotopů představuje zásadní problém pro biodiverzitu v lesích ČR. Cílem projektu je snížení fragmentace a zvýšení prostupnosti lesních biotopů na krajinné úrovni s realizací praktických opatření na majetku státního podniku Lesů České republiky (LČR, konkrétně LZ Konopiště), Lesů České zemědělské univerzity a Školního lesního podniku Křtiny. Pro tato tři zájmová území, reprezentující průřez středoevropskými lesními biotopy, bude provedena analýza současné fragmentace krajiny. Následně budou navrženy vědecky podložené a biologicky efektivní lesnické zásahy pro podporu propojení lesních biotopů. Budou realizována opatření jako např. podpora skupin biotopových stromů, obnova lokálních pramenišť a mokřadů, údržba a obnova světlých lesních okrajů nebo obnova a vznik lokálních světlých biotopů. Opatření realizovaná v rámci projektu budou řešit problém fragmentace na úrovni krajinných celků s rozlohou tisíců hektarů lesních biotopů.
Na tomto unikátním projektu s registračním číslem CH-V1-28 podpořeném z Programu švýcarsko-české spolupráce se podílí týmy z České zemědělské univerzity v Praze, státního podniku Lesy České republiky, Výzkumného ústavu pro krajinu, Mendelovy univerzity v Brně, Českého svazu ochránců přírody a švýcarského partnera Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Projekt byl oficiálně představen v dubnu 2026 během kick-off meetingu Programu „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“, který se konal v Praze pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.
Projekt tak reaguje na aktuální potřebu zlepšit stav lesních biotopů a posílit jejich propojenost v krajině. Prostřednictvím spolupráce vědeckých institucí, vlastníků lesů a odborné praxe bude ověřovat konkrétní opatření zaměřená na podporu biodiverzity, obnovu klíčových biotopových struktur a omezení fragmentace lesních ekosystémů. Získané poznatky přispějí k udržitelnému lesnímu hospodaření a ochraně přírodního bohatství českých lesů v podmínkách probíhající klimatické změny.
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