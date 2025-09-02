2/2025

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení týkající pohlcování uhlíku a uhlíkové zemědělství

2. 9. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

brussels-4056171_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající pohlcování uhlíku a uhlíkové zemědělství – metodiky certifikace trvalého pohlcování uhlíku.

Tato iniciativa stanoví metodiky pro certifikaci činností přímo spojených s pohlcováním uhlíku, jež umožňují trvale ukládat CO2 zachycený z atmosféry. Jedná se konkrétně o: přímé zachycování a ukládání uhlíku z ovzduší (DACCS), zachycování a ukládání biogenního uhlíku (BioCCS), výrobu biouhlu. Metodiky stanoví požadavky, aby činnosti splňovaly kritéria kvality uvedená v článcích 4 až 7 nařízení 2024/3012, a prvky stanovené v příloze I nařízení.

EU 184_25 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2025)5828622

EU 184_25 EK Příloha – Ares(2025)5828622

