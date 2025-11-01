Praha pokračuje v cyklu setkání nad klimatickým plánem

Hlavní město pořádá ve čtvrtek 6. listopadu 2025 již čtvrté setkání o klimatických změnách včetně informací, jak k nim metropole přistupuje. Akce nazvaná Pražský klimatický dialog se tentokrát bude zabývat tématem parkování.
Téma rozeberou v Centru architektury a městského plánování (CAMP) náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy a starosta Prahy 11 Martin Sedeke, dále Peter Bednár, urbanista z Jakub Cigler Architekti, a v neposlední řadě Marek Hudík, ekonom z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a VŠE.
Rostoucí vedra, přívalové deště i zhoršující se kvalitu ovzduší nelze zvládnout jen adaptací – je nutné také aktivně snižovat emise skleníkových plynů. Významnou roli v tomto ohledu hraje doprava a parkování, které zároveň ovlivňují každodenní život i podobu města. Rozvoj elektromobility a podpora hromadné, cyklistické i pěší dopravy vyvolávají otázku využití každého metru ulice. Parkování se tak stává nejen technickým problémem, ale i součástí širší debaty o městě příjemném k životu a odolném vůči klimatickým změnám.
Důležité jsou v tomto ohledu také požadavky rezidentů. A mnohé pak možná překvapí, kolik stojí výstavba garáží a jak cena parkování v ulicích ovlivňuje ochotu soukromého sektoru do něj investovat. Široká veřejnost má nyní možnost přijít diskutovat o těchto otázkách, a především o možnostech a funkčním systému parkování – od centra až po okrajové části naší metropole.
Setkání nazvané Pražský klimatický dialog: Parkování se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 2025 od 16.00 do 18.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauzského kláštera na Praze 2. Bližší informace jsou k dispozici zde.
Pražský klimatický dialog je seriál dialogů politiků, expertů, zástupců neziskového sektoru, občanské společnosti a dalších na konkrétní témata, kterými se zabývá Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030. Setkání se koná každé čtyři měsíce, dalšími tématy bude energetika a tepelný ostrov.
