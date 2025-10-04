ČEZ ESCO posiluje v oblasti elektromontáží a lokálních distribučních soustav. Kupuje českou společnost ELPRO-DELICIA

Od 1. října 2025 se holding ČEZ ESCO rozrostl o nového člena, společnost ELPRO-DELICIA. Akvizice posiluje ČEZ ESCO o více než dvacet odborníků v oblasti elektromontáží a lokálních distribučních soustav (LDS). Stoprocentní podíl ve společnosti přebírá ČEZ ESL, dceřiná společnost ČEZ ESCO.
„Jsme rádi, že v našem týmu můžeme přivítat více než dvě desítky nových odborníků, kteří přinesou bohaté zkušenosti zejména z oblasti provozu lokálních distribučních soustav, služeb pro distribuční soustavy a elektromontáží. Tato akvizice nám přinese další know-how a zkušenosti v této oblasti, které chceme uplatnit při modernizaci energetiky u našich průmyslových klientů. S rozvojem obnovitelných zdrojů navíc potřeba moderních elektroinstalací a efektivního hospodaření s energiemi rychle poroste,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
ELPRO-DELICIA mimo jiné zajišťuje provoz a údržbu vlastních distribučních lokalit a poskytuje služby externím partnerům, zejména ČEZ Distribuci. V květnu 2025 také získala licenci na poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, které od 1. 10. přebírá společnosti ČEZ Energo.
„To, že se stáváme součástí ČEZ ESCO, vnímám jako významný milník pro naši firmu a završení dlouhodobé práce. Věřím, že se díky spolupráci s lídrem trhu dostaneme k dalším velkým projektům. S rozvojem energetické infrastruktury budou hrát lokální distribuční soustavy výraznou roli. Dlouhodobě si zakládáme na vysoké profesionalitě a spolehlivosti, což máme s novým investorem společné,“ říká předseda představenstva ELPRO-DELICIA František Loskot.
V roce 2026 bude probíhat postupná integrace společnosti ELPRO-DELICIA do ČEZ ESL, která vyvrcholí fúzí k 1. 1. 2027. Tento krok umožní ještě těsnější propojení odborných kapacit a rozšíření nabídky služeb v oblasti průmyslové energetiky.
