Evropská komise zveřejnila návrh na ochranu ocelářského průmyslu

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, jehož cílem je ochránit ocelářský průmysl v EU před dopady globálních nadkapacit a neférovými praktikami.
Kontext a cíl návrhu
Návrh EK si klade za cíl chránit evropský ocelářský sektor před neférovými dopady globální nadměrné kapacity. Podle Komise jde o zásadní krok k zajištění dlouhodobé životaschopnosti strategicky významného odvětví. Návrh má nahradit stávající ochranná opatření EU pro ocel, jejichž platnost skončí v červnu 2026. Vzhledem k tomu, že podle pravidel WTO již nelze tato opatření dále prodlužovat, bylo nutné připravit nástroj nový.
Nový dovozní režim má chránit ocelářský průmysl EU před levnými či subvencovanými dovozy, zejména ze zemí, které přispívají k masivní globální nadprodukci. Komisaři Stéphane Séjourné a Maroš Šefčovič představili nový systém jako slučitelný s pravidly WTO a zároveň jako nezbytný pro ochranu evropského ocelářství, řešení problémů s globální nadkapacitou způsobenou netržními politikami a zachování otevřeného obchodu (odmítli argument, že by šlo o protekcionismus).
Návrh nyní projde řádným legislativním postupem, což znamená, že Evropský parlament a Rada EU se musí dohodnout na konečném znění nařízení. Po přijetí opatření nahradí stávající ochranné mechanismy po jejich vypršení v červnu 2026.
Nový dovozní režim
Nový režim představuje přechod od tradičních ochranných opatření k systému celních kvót. Během tiskové konference Séjourné a Šefčovič nevyloučili možnost rozšíření podobného systému i na další odvětví postižená nadměrnou kapacitou (např. chemický průmysl) s cílem chránit trh EU.
Hlavní prvky návrhu
- Úprava dovozních kvót: omezení objemu bezcelního dovozu na 18,3 milionu tun ročně (pokles o 47 % oproti kvótám pro ocel pro rok 2024).
- Zvýšení cel: zdvojnásobení sazby cla mimo kvóty na 50 % (oproti 25% u současného ochranného opatření).
- Požadavek „Melt and Pour“: posílení sledovatelnosti trhu zavedením požadavku na původ taveniny a odlití oceli, aby se zabránilo obcházení pravidel.
- Vztah k existujícím/budoucím nástrojům obchodní obrany (TDI): antidumpingová a vyrovnávací cla se budou uplatňovat od první dovezené tuny. Dovozy již podléhající TDI opatřením budou platit jak příslušná cla, tak - po vyčerpání kvót - i dodatečné clo ve výši 50 %.
Dopady na partnery
Komisaři Séjourné a Šefčovič při představování návrhu uvedli, že na rozdíl od jiných zemí zůstává EU otevřená a odhodlaná řešit globální nadměrnou kapacitu oceli ve spolupráci s podobně smýšlejícími partnery — jak bilaterálně, tak prostřednictvím Globálního fóra pro nadměrnou kapacitu v ocelářství (GFSEC).
Země EHP:
Země Evropského hospodářského prostoru nebudou podléhat celním kvótám ani clům podle nového režimu, vzhledem k jejich úzké integraci s vnitřním trhem EU. Byly rovněž vyloučeny ze stávajících ochranných opatření, přičemž jejich export zůstal v posledních sedmi letech stabilní a objemově omezený.
Aby se však zabránilo obcházení pravidel prostřednictvím těchto zemí, budou muset dovozci ocelářských výrobků z EHP také prokazovat zemi tavení a odlití („Melt and Pour“), stejně jako dovozci z jiných zemí podléhajících systému celních kvót.
Země s dohodou o volném obchodu (FTA) s EU:
Země s FTA nebude možné zcela vyloučit, protože představují přibližně dvě třetiny celkového dovozu a část z nich přispívá k nadměrné kapacitě. Aby EU zůstala v souladu s pravidly WTO, Komise nyní rychle zahájí jednání s dotčenými obchodními partnery (podle článku XXVIII GATT), aby vyjednala přidělení kvót jednotlivým zemím. To znamená, že EU bude muset znovu vyjednat podmínky s různými partnery vyvážejícími ocel (např. Vietnam, Japonsko). Rozhodnutí Rady, které Komisi tato jednání povolí zahájit, bude muset být přijato kvalifikovanou většinou.
Ukrajina:
Vzhledem k mimořádné bezpečnostní situaci Ukrajiny bude této zemi udělena bezcelní kvóta v rámci nového opatření, aniž by tím byla narušena jeho celková účinnost.
Spojené království:
Komise bude i nadále uplatňovat stejný režim, jaký byl dohodnut pro obchodní toky z Velké Británie do Severního Irska - v souladu s Windsorským rámcem. Konkrétní objemy budou stanoveny po schválení návrhu. EU a Spojené království úzce spolupracují v rámci GFSEC a budou o otázce Severního Irska i o opatření jako celku jednat bilaterálně.
Právní ustanovení pro budoucí mezinárodní dohody (USA):
Zahrnutím klauzule umožňující výjimky z kvót a cel pro země, které jsou součástí mezinárodní dohody či neformálního ujednání o řešení globální nadměrné kapacity, návrh EU de facto vytváří právní základ pro možné zvýhodnění či výjimku pro Spojené státy, pokud obě strany dosáhnou dohody o globální nadkapacitě a udržitelnosti oceli. EU a USA již o Globálním uspořádání pro udržitelnou ocel a hliník (GASSA) - možné dohodě o koordinaci ekologických standardů a společném řešení nadměrné kapacity - jednají.
