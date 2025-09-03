2/2025

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se energetické účinnosti

3. 9. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

electric-motors-7903400_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se energetické účinnosti – ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami – přezkum.

EU přijala v roce 2019 revidované opatření týkající se ekodesignu elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami. To stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost těchto výrobků a na informace o nich a pro konečné uživatele znamená značné úspory energie. EU nyní toto opatření přezkoumává s ohledem na technologický pokrok a určuje oblasti, v nichž lze dosáhnout dalších úspor energie, technologických zlepšení, snížení dopadů na životní prostředí a zlepšení oběhového hospodářství.

EU 182_25 EK Výzva k předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2025)6843824

