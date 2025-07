Evropská komise navrhuje nová pravidla pro vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek

Akt v přenesené pravomoci mění seznamy chemických látek v přílohách I a V nařízení (EU) č. 649/2012 na základě vývoje práva Unie a Rotterdamské úmluvy. Článek 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012 týkající se vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek vyžaduje, aby Komise alespoň jednou ročně a na základě vývoje práva Unie a Rotterdamské úmluvy přezkoumala seznam chemických látek v příloze I uvedeného nařízení.

Od posledního přezkumu přílohy I v říjnu 2024 byla přijata řada konečných regulačních opatření týkajících se některých chemických látek podle nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Zohledněny byly rovněž právní požadavky podle nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Na dvanáctém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo v Ženevě od 28. dubna do 9. května 2025, bylo rozhodnuto o zařazení dalších chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Na jedenáctém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, které se konalo v Ženevě od 1. do 12. května 2023, bylo rozhodnuto o zařazení dalších chemických látek do přílohy A Stockholmské úmluvy. Tyto chemikálie byly zařazeny do přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Nařízení EU č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek provádí Rotterdamskou úmluvu a jeden konkrétní prvek Stockholmské úmluvy, tj. povinnosti smluvních stran, pokud jde o vývoz perzistentních organických znečišťujících látek. Cílem Rotterdamské úmluvy je zabránit nežádoucímu dovozu nebezpečných chemických látek a zajistit výměnu informací o nebezpečích, rizicích a bezpečné manipulaci při vývozu těchto chemických látek. Cílem Stockholmské úmluvy je omezit nebo odstranit uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek a úmluva také s určitými výjimkami zavádí zákaz vývozu perzistentních organických znečišťujících látek.