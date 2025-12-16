EU stanovila ambiciózní cíl: o 90 % méně emisí do roku 2040

Evropská unie dosáhla předběžné politické dohody o významné revizi Evropského klimatického zákona, která stanoví nový střednědobý cíl snížit čisté emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040. Tento krok je považován za klíčovou etapu na cestě k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050.
Nový cíl je právně závazný a doplňuje existující cíle pro roky 2030 a 2050. Stanovení snížení emisí oproti roku 1990 odpovídá standardní mezinárodní referenční základně pro klimatická opatření a dohoda je výsledkem kompromisu mezi Evropským parlamentem a Radou EU.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře