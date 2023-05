EU stále hledá možnosti, jak vypovědět mezinárodní smlouvu chránící investice v energetice

Evropská unie i nadále zkoumá možnosti, jak vypovědět Smlouvu o energetické chartě, jejímž účelem je chránit investory v energetice před regulatorními zásahy vlád. Podle nového návrhu by tak EU mohla smlouvu vypovědět jako celek, členské státy by však měly mít možnost svou účast v modernizované podobě dohody zachovat. Evropská komise již dříve v tomto roce uvedla, že vypovězení této smlouvy považuje za nevyhnutelné, jelikož neodpovídá klimatickým ambicím bloku.

Otázka vypovězení takzvané Smlouvy o energetické chartě, mezinárodní dohody z konce 90. let s přibližně 50 signatáři, je stále diskutovaným tématem na půdě EU. Záměr vypovědět tuto klíčovou smlouvu oznámilo v průběhu loňského roku již několik členských států EU, konkrétně se jednalo o Francii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a v neposlední řadě Německo.

Na začátku letošního roku se k tomuto tématu vyjádřila i Evropská komise, podle které je koordinované vypovězení smlouvy ze strany celé EU nevyhnutelné. Podle agentury Reuters nicméně některé členské státy, včetně Slovenska, Maďarska či Kypru, projevují zájem svůj závazek v rámci aktualizované podoby smlouvy i nadále udržet. Představitelé EU tak nyní musí najít kompromis, který bude akceptovatelný napříč celou unií.

Přestože záměr vypovědět smlouvu ze strany EU je jasný, stále je nutné vyřešit, jak tento krok provést. Ve své současné podobě totiž smlouva obsahuje zvláštní ustanovení, podle kterého mají být stávající investice chráněny dalších 20 let po jejím vypovězení.

Podle zástupců EU dohoda ve své současné podobě podrývá snahy unie v plnění klimatických ambicí a rychlejší přechod k obnovitelným zdrojům. Reformovaná verze by sice ochranou lhůtu zkrátila na polovinu, i tak by však investice byly chráněny 10 let i po vypovězení smlouvy. Případnou úpravu smlouvy budou nicméně muset schválit i signatáři mimo EU, nicméně aktuálně se čeká na zformování pozice EU.

Nový návrh možného procesu odstoupení od smlouvy přišel podle agentury Reuters ze Švédska, které od letošního ledna vystřídalo Česko na pozici země předsedající Radě EU. Pokud návrh získá i mezi dalšími členskými státy EU dostatečnou podporu, Brusel připraví konkrétní podobu právních textů, které by vypovězení dohody daly konkrétní podobu.