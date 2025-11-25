EU odkládá uplatňování pravidel pro klasifikaci a označování chemikálií až na rok 2028

Rada EU definitivně schválila odklad účinnosti klíčových ustanovení revidovaného nařízení o klasifikaci, označování a balení chemikálií (CLP) až na 1. ledna 2028. Toto „stop-the-clock“ opatření je první částí balíku Omnibus VI a reaguje na naléhavou potřebu zajistit podnikům více času a právní jistoty při přechodu na nová pravidla. Návrh byl přijat beze změn, což zdůrazňuje jeho prioritní charakter.
Odklad přináší průmyslu, zejména malým a středním podnikům, dodatečný prostor pro přípravu na povinnosti v oblasti nového označování, formátování etiket, reklamy, online a distančního prodeje či označení čerpacích stanic. Původně měly některé změny vstoupit v platnost již v červenci 2026 a další v lednu 2027, což podle firem představovalo výraznou administrativní i finanční zátěž.
Legislativa navíc umožňuje zákonodárcům více času na dokončení druhé části balíku Omnibus VI, která obsahuje podstatné úpravy chemické legislativy a je stále předmětem vyjednávání. Cílem celého balíku je zjednodušit pravidla, posílit konkurenceschopnost chemického sektoru a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí.
Po dnešním schválení bude předpis v nejbližších dnech zveřejněn v Úředním věstníku EU a dvacátým dnem poté vstoupí v platnost. Odklad je součástí širší evropské iniciativy na zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže, kterou podpořili i lídři EU v reakci na výzvy pro evropskou konkurenceschopnost.
