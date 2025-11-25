02/2025

EU odkládá uplatňování pravidel pro klasifikaci a označování chemikálií až na rok 2028

25. 11. 2025| zdroj: CEBRE0

lab-1009190_640
zdroj: pixabay

Rada EU definitivně schválila odklad účinnosti klíčových ustanovení revidovaného nařízení o klasifikaci, označování a balení chemikálií (CLP) až na 1. ledna 2028. Toto „stop-the-clock“ opatření je první částí balíku Omnibus VI a reaguje na naléhavou potřebu zajistit podnikům více času a právní jistoty při přechodu na nová pravidla. Návrh byl přijat beze změn, což zdůrazňuje jeho prioritní charakter.

Odklad přináší průmyslu, zejména malým a středním podnikům, dodatečný prostor pro přípravu na povinnosti v oblasti nového označování, formátování etiket, reklamy, online a distančního prodeje či označení čerpacích stanic. Původně měly některé změny vstoupit v platnost již v červenci 2026 a další v lednu 2027, což podle firem představovalo výraznou administrativní i finanční zátěž.

Legislativa navíc umožňuje zákonodárcům více času na dokončení druhé části balíku Omnibus VI, která obsahuje podstatné úpravy chemické legislativy a je stále předmětem vyjednávání. Cílem celého balíku je zjednodušit pravidla, posílit konkurenceschopnost chemického sektoru a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Po dnešním schválení bude předpis v nejbližších dnech zveřejněn v Úředním věstníku EU a dvacátým dnem poté vstoupí v platnost. Odklad je součástí širší evropské iniciativy na zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže, kterou podpořili i lídři EU v reakci na výzvy pro evropskou konkurenceschopnost.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO