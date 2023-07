EU je daleko od dosažení cílů oběhového hospodářství, tvrdí auditoři

Navzdory vznešeným ambicím vykazuje EU jen velmi málo známek přechodu k oběhovému hospodářství. Vyplývá to alespoň ze zprávy Evropského účetního dvoru, která dále konstatuje, že snaha o využívání dvojnásobného množství recyklovaných materiálů, se jeví jako pokus o kvadraturu kruhu.

Ambiciózní cíle, ale výsledek...

Oběhové hospodářství, které ponechává materiály a zdroje po co nejdelší dobu v oběhu a minimalizuje odpad, je v EU skloňovaným výrazem. Více než deset let má na svém politickém programu efektivnější využívání zdrojů. V roce 2015 Komise zveřejnila svůj první akční plán pro oběhové hospodářství, na který navázal v roce 2020 nový plán, a to v reakci na Zelenou dohodu (Green Deal) pro Evropu.

Evropská unie se v nich nezdráhá vytyčovat ambiciózní cíle. Například do roku 2030 zdvojnásobit podíl materiálu, který by byl recyklován a vrácen zpět do oběhu. Jenomže podle nedávno zveřejněné zprávy Evropského účetního dvoru dosáhla EU v přechodu na oběhové hospodářství celkově jen velmi malého pokroku.

Zpráva tvrdí, že v letech 2015 až 2021 se průměrná míra oběhovosti pro všech 27 členských zemí EU zvýšila jen o 0,4 procentního bodu. Sedm členských států, konkrétně Litva, Švédsko, Rumunsko, Dánsko, Lucembursko, Finsko a Polsko, ve stejném období dokonce zaznamenalo zhoršení. Proto se auditorům zdá být zmíněný cíl recyklace obtížně dosažitelný.

„Pokud chce EU dosáhnout účinného využívání zdrojů a environmentálních cílů Green Dealu, bude mít zachování materiálů a minimalizace odpadů zásadní význam. Opatření EU ale dosud v této oblasti nepřinesla efekt. Znamená to, že se přechod na oběhové hospodářství v evropských zemích téměř zastavil,“ uvádí Annemie Turtelboomová, členka Evropského účetního dvoru.

Uvádí také, že existují významné rozdíly v míře oběhovosti mezi jednotlivými členskými státy. Některé státy používají mnohonásobně více recyklovaných materiálů než ostatní.

Na nakládání s odpady, namísto jejich předcházení