EU ETS 2: Jak funguje nový trh s emisními povolenkami

Zavedení systému EU ETS 2 je často popisováno především optikou jeho dopadu na ceny energií a pohonných hmot. Méně pozornosti se však zatím věnuje samotnému fungování trhu s emisními povolenkami, které bude mít zásadní vliv na to, jak se nové náklady v praxi promítnou do cen a jakou míru nejistoty budou jednotlivé subjekty čelit.
Právě obchodní mechanismy a přístup k trhu mohou rozhodnout o tom, kdo se s ETS 2 vyrovná relativně hladce a kdo bude nucen reagovat spíše nahodile.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře