EK otevřela konzultaci k rozšíření CBAM a emisím z výroby elektřiny

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající semechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích – rozšíření na navazující výrobky, boj proti obcházení a pravidla týkající se emisí z výroby elektřiny.
Tato iniciativa rozšiřuje CBAM na některé navazující výrobky, aby se snížilo riziko úniku emisí, pokud se výrobci, kteří jsou odběrateli dodavatelského řetězce, přestěhují do zahraničí nebo pokud kupující z EU přejdou na dovoz ze zemí mimo Unii. Další opatření proti obcházení se zaměří na praktiky, jejichž cílem je vyhnout se finanční povinnosti v rámci CBAM bez řádného opodstatnění nebo ekonomického odůvodnění. Existují rovněž obavy ohledně pravidel týkajících se standardních hodnot a kritérií pro používání skutečných emisí z výroby elektřiny pro odhad, což rovněž podnítilo tuto iniciativu.
EU 153_25 EK Výzva k předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2025)5255022
Komentáře