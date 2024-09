Ecomondo 2024: Výzvy a příležitosti pro recyklaci plastů a nakládání s obaly

Od 5. do 8. listopadu 2024 se na italském výstavišti Fiera di Rimini uskuteční 27. ročník veletrhu Ecomondo. Akce, kterou pořádá společnost Italian Exhibition Group (IEG), jenž je lídrem v Evropě a středomořské oblasti v sektoru zelené a cirkulární ekonomiky, je zdrojem inspirace a prostorem pro dialog mezi odborníky, zástupci průmyslu, zainteresovanými stranami, tvůrci politiky a výzkumníky s ohledem na stanovení strategií rozvoje politiky ochrany životního prostředí Evropské unie.

Pro všechny mezinárodní strany, které se zajímají o oblast ochrany naší planety prostřednictvím zavádění technologií a řešení upravených v souladu s novými evropskými normami pro trvalou udržitelnost, je Ecomondo hlavní akcí v kalendáři. Na veletrhu je možné sdílet a společně vytvářet politiku v rámci evropského Green Dealu. Nenahraditelná příležitost pro vytváření nových synergií, seznámení se s pokrokovými startupy a sdílení know-how specifického pro vlastní obor a s dalšími odbornými a zástupci evropských institucí.

Ecomondo 2024 bude i letos rozděleno do následujících tematických okruhů: vodní cyklus a „modrá“ ekonomika, cirkulární a regenerativní bioekonomika, bioenergie a zemědělství, rekultivace půdy a brownfieldů, environmentální monitoring a odpad jako zdroj. Posledně jmenovaný okruh bude velkou novinkou a poskytne speciální prostor, v rámci kterého bude možné získat přehled a určit nové výzvy v oblasti pokročilého nakládání s odpady pro splnění cílů v oblasti soběstačnosti, dekarbonizace, energetické proměny a efektivního a cirkulárního využití zdrojů.

Jedním z klíčových témat výstavního sektoru bude samotné post-spotřebitelné udržitelné řízení plastových odpadů, které představuje výraznou výzvu na mezinárodní úrovni.

Podle UNEP je 36 % plastů používáno na obalové materiály, a z toho se přibližně 85 % mění v neregulované odpady. Za účelem řešení této problematiky Evropské unie stanovila jasnou strategii ke zlepšení řízení plastů s cílem zajistit opakovanou využitelnost nebo recyklovatelnost veškerých obalových materiálů do roku 2030. Pro současný stav jsou používány aktuálnější údaje z roku 2022, které ukazují, že podíl recyklace obalových materiálů z plastu dosahuje 48,9 %. Data dále ukazují, že plast zahrnující veškeré typy materiálů a nejenom obaly mají dosud tendenci se z velké části soustředit v netříděném odpadu, přičemž celkové procento recyklace se pohybuje na úrovni 20-25 % z ročně vyprodukovaného plastového komunálního odpadu.

Podle posledního průzkumu Eurostat (2021) dosahuje recyklace plastů v České republice 12,21 na obyvatele, což představuje dobrý výsledek, který lze nicméně dosud zlepšit a který lze řídit efektivněji, pokud vyjdeme z příkladu Irska, Německa a Itálie, což jsou evropské země stojící v čele žebříčku v oblasti recyklace plastů. V České republice například pouze 20 % recyklovaných plastových lahví skutečně dorazí do recyklačních středisek, což je údaj, na základě kterého se české Ministerstvo ochrany životního prostředí začalo zajímat o systémy ukládání využívané v dalších zemích.

Přitom konstatovalo, že systémy ukládání vyhrazené pro PET lahve a kovové plechovky Slovensku umožnily zvýšit množství recyklovaných plastových lahví ze 60 % na 92 %. Zavedení systému zvažuje i Česká republika, nicméně teprve od roku 2026. V mezidobí je pro Českou republiku naléhavější než kdy dříve seznámit se s dalšími metodami recyklace plastů a prozkoumat je, aby se dokázala přiblížit ke splnění cílů stanovených Evropskou unií.

Evropské předpisy v rámci Green Dealu stanoví, že do roku 2030 musí být recyklováno 55 % plastových obalů. To je nepochybně spojeno s výzkumem a vývojem designu vhodnějších pro recyklaci, nicméně dle poslanců Evropského parlamentu se vyžadují specifická opatření na podporu trhu recyklovaných plastů, jako jsou například: určení standardů kvality recyklovaných plastových materiálů, podpora certifikací v oboru s cílem posílit důvěru jak průmyslu, tak spotřebitelů, zavedení norem stanovujících povinnost používání minimálního množství recyklovaného materiálu při výrobě určitého typu výrobků a podpora zemí Evropské unie při snižování DPH na recyklované produkty.

Kromě těchto aspektů je třeba zvážit také dopad odrazu evropské politiky v oblasti mikroplastů a schválení norem Evropským parlamentem, které stanoví přísnější podmínky pro expedici plastových odpadů přes hranice členských zemí, zejména pak zákaz vývozu plastových odpadů do zemí, které nejsou členy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Jedná se nepochybně o komplexní scénář vyžadující neustálé průběžné aktualizace, sdílení know-how a výzkum zaměřený na vyhledávání inovačních řešení řízení a opakovaného využití plastových materiálů přítomných v každodenním životě každého z nás.

Výstavní pavilony vyhrazené pro toto téma přivítají společnosti a organizace, které se zabývají odpady z 360°: od valorizace a služeb integrovaného řízení, až po technologie a strojní zařízení pro zpracování, od zařízení a prostředků pro sběr a přepravu až po strojní zařízení na přesuny a zvedání. V této oblasti budou vystavovat nadnárodní společnosti, korporace, malé a střední podniky, konsorcia, která vyvíjejí a projektují technologická řešení a služby zaměřené na rekuperaci a recyklaci všech typů odpadů pocházejících z obalových materiálů: sklo, hliník, ocel, dřevo, papír a karton, vypotřebovaný olej, vyřazené pneumatiky, OEEZ, baterie a akumulátory, textilní a plastové odpady.

Konkrétně bude možné si zde prohlédnout technologická řešení zaměřená na průmyslové a komunální odpady před spotřebou a po ní, setkat se s podniky řízení odpadů, službami pro integrované řízení odpadů, seznámit se s inovačními metodami transformace a ekoprodukty, stejně jako se blíže seznámit s organizacemi, které se zabývají komunikací v oblasti ochrany životního prostředí, poradenstvím a certifikacemi, navázat kontakty s oborovými konsorcii a organizacemi, které působí v jedné či hned několika kategoriích, a prozkoumat poslední vývoj v oblasti digitalizace tohoto rozsáhlého odvětví.

Výstavní téma „Odpad jako zdroj“ bude zabírat pavilony od A1 do A7, B1 až B4 a od C3 do C7, což znamená, že obsadí velkou část celkové výstavní plochy. Tématem se bude zabývat také řada výjimečně dobře obsazených seminářů a konferencí, během nichž se oboroví odborníci, výzkumníci a tvůrci politik podělí o informace o řešeních, případových studiích a příležitostech pro recyklaci plastů v souladu s nejnovějšími evropskými normami a využitím pokročilých technologií. Program konferencí je průběžně aktualizován a bude koordinován 80 členy Technicko-vědeckého výboru, kteří účastníky provedou hledáním posledních novinek v oblasti technologií, norem a trhu v hlavních sektorech zelené a cirkulární ekonomiky.

K nejvyhledávanějším v oboru řízení a recyklace plastových materiálů bude nepochybně seminář „Technological solutions for resources recovery from end-of-life products and materials“ s tématem zaměřeným na zpracování polymerových materiálů. Začátek setkání je stanoven na 10:00 dne 5. listopadu a je zajišťováno Ecomondo STC a Italian Chemical Society – Division Environmental and Cultural Heritage Chemistry, ISWA international, ATIA – ISWA, přičemž program zahrnuje diskuse i ilustrační příspěvky pocházející z Call for Papers 2024. Základem semináře bude několik důležitých skutečností týkajících se stavu materiálů pocházejících z cirkulární ekonomiky.

Stávající míra cirkulárního využití materiálů v EU je nižší než 12 %, což je číslo jasně poukazující na problémy související s valorizací produktů na konci životnosti s odkazy na otázky ohledně přírodních zdrojů, který dodnes patří k nejpalčivějším. Vyžaduje se intenzivnější úsilí pro dosažení cílů recyklace a opakovaného využití vyžadovaných Evropskou unií a klíčové je investovat do technologických inovací, které mohou podpořit odpovídající a udržitelné průmyslové činnosti. Účelem semináře pořádaného během veletrhu Ecomondo bude především nabídnout příklady inovačních technických řešení s potenciálem podstatně zlepšit výkon valorizace odpadů v různých oborech hospodářství.

K tématům, která dostanou prostor k diskusi, patří: triboelektrostatické třídění pro recyklaci plastů, nové evropské normy upravující používání materiálů z recyklovaných plastů přicházejících do styku s potravinami a valorizace a řízení plastových odpadů v kontextu ochrany oceánů, stejně jako debata o domácí recyklaci plastů a jejich opětovného využití k výrobě domácích spotřebičů, hraček a v textilním sektoru, jakož i prezentace hledání obnovitelných a zbytkových zdrojů pro přípravu tepelně vytvrzovaných materiálů bez obsahu styrenu.

Mezi vědeckými prezentacemi uváděnými během semináře je mnoho věnováno cirkulární ekonomice plastových materiálů a patří k nim například: metoda Ecocircular pro generování surovin pocházejících ze zpracování nerecyklovatelných plastů; The Endless Loop of Plastic: Towards Complete Recycling; Incorporating post-consumer plastic waste in a high performance compound intended for automotive interiors applications: the case of "Aurora" project; MY: from plastic waste to resource for the textile sector, Recovery and valorization of plastic; Advancing biogas upgrading for a circular economy: biological carbon dioxide conversion to biofuels and bioplastics; Enabling plastic circularity through system change - Molecular recycling maximizing material to material plastic recycling e Microwave assisted co-pyrolysis of plastic waste for up-cycling into valuable products.

Pro provozovatele ve světě recyklace a opakovaného použití plastů bude zajímavé i setkání plánované na 6. listopadu a zejména pak vybrané ukázky z výzvy Call for Papers o zpracování kalů a cirkulárního řízení se specifickým zaměřením na vznikající zdroje znečištění, k nimž patří mikroplasty, a prezentace „Life Cascade Project: Removal of Microplastics and Other Pollutants from Textile Wastewater“.

V pátek 8. listopadu se pak bude konat seminář „Omezení a řízení odpadů v přístavech pro rybolov na podporu trvale udržitelného rybolovu“, během něhož budou prezentace simultánně tlumočeny do angličtiny a který se zaměří konkrétně na znečištění moří plasty.

K akcím dostupným pouze v italském jazyce, které stojí za povšimnutí, patří ty připravované na středu 5. listopadu. Od 14:00 hod se bude konat seminář „Plasty a výzvy cirkulární ekonomiky“ připravený Technicko-vědeckým výborem společnosti Ecomondo & ISPRA, který poskytne informace o normách Evropské unie týkajících se maximalizace recyklace plastových obalů. Následovat bude , opět v italštině, seminář „Doporučené postupy cirkulární ekonomiky OEEZ, odpadových baterií a odpadů z obalových materiálů: od vývoje norem po prezentaci průmyslových případů“, který rovněž připravil Technicko-vědecký výbor společnosti Ecomonodo & Erion.

Setkání nabídne komplexní přehled o stávajícím světovém a evropském kontextu oblasti elektrických a elektronických zařízení, který se stále intenzivněji orientuje na uplatnění strategií vycházejících z cirkulární ekonomiky s cílem zvýšit množství materiálů získaných recyklací odpadů, čímž podporují výraznější sběr odpadů jak spotřebiteli, tak profesionálními subjekty, jako jsou orgány a průmysl. Prostřednictvím uplatnění doporučených postupů k optimalizaci řízení odpadů budou prodiskutovány inovační řešení v rámci celého hodnotového řetězce high-tech produktů, stejně jako příležitosti nabízené vývojem předpisů, jako jsou nařízení o obalech, nařízení o bateriích, zákon CRM a nadcházející novelizace směrnice OEEZ. Prozkoumány budou iniciativy, které se budou zabývat třemi oblastmi pokročilých technologických produktů: elektrických a elektronických zařízení (EEZ), baterie a akumulátory a obaly elektronických produktů.

Po úspěchu z předchozích let se ročník 2024 veletrhu Ecomondo snaží dosáhnout ústřední pozici na mezinárodní úrovni: letos se ho zúčastní delegace z více než 120 států a více než 60 oborových organizací z celého světa. Ročník 2024 plánuje rozšíření výstavní plochy s využitím nejenom všech prostor výstaviště Fiera di Rimini, ale i instalaci dvou nových dočasných pavilonů. Důležitá operace, která je důkazem naší konkrétní ochoty nabídnout prostor pro další vystavovatele, subjekty, instituce a ostatní hráče oboru udržitelnosti, ale také potřeby vyplývající z velkého úspěchu posledního ročníku. V roce 2023 se zaregistrovalo o +15 % více vystavovatelů ve srovnání s předchozí rokem, s účastí více než 1 560 zahraničních firem a 628 kupujících.

S ohledem na vysokou účast v loňském roce se bude veletrh Ecomondo 2024 konat na celkové výstavní ploše 137 tisíc metrů čtverečních, s 6 výstavními oblastmi a dalšími makrooblastmi, které zahrnují širokou paletu od valorizace odpadů, přes regeneraci půdy a ekosystémů, až po využití odpadů jako suroviny. Výstavní oblasti vyhrazené pro vertikální obory nabídnou především témata napříč obory a poskytnout pohled na ně jak z hlediska průmyslu, tak výzkumu.

V těmto oblastem budou patřit: Paper District, místo pro setkání všech aktérů v rámci dodavatelského řetězce papíru; Textile District, který se zaměří na ekologické dopady oboru a na cíle cirkularity a udržitelnosti tohoto řetězce; oblast Blue Economy pro minimalizaci negativních dopadů na mořský ekosystém a podporu jeho odolnosti a regeneraci s prostory vyhrazenými pro technologie, strojní zařízení a vyhrazený prostor pro konference; prostor vyhrazený pro oblast Circular Healthy City, kde se představí spojení nejvíce inovačních projektů, řešení a modelů cirkulárních a zdravých měst vytvořených na mezinárodní úrovni, a nakonec oblast Trenchless District.

K nim se pak přidá oblast Innovation District, kde své projekty představí 30 startupů v rámci tématu StartUp a Scale-Up a projekt Green Jobs a Skills, prostor vyhrazený pro italské a mezinárodní zelené inovace, díky kterým je veletrh Ecomondo pravým a nefalšovaným inkubátorem, optimální prostorem pro dialog mezi stranou nabídky a poptávky práce v oboru udržitelnosti s cílem propojit nápady a vytvořit nové příležitosti udržitelného podnikání.

Ecomondo 2024 je špičková akce nejenom pro získání informací o posledních novinkách v oboru, regulačních normách a možnostech rozvoje, ale nabízí se také jako optimální místo pro navázání nových partnerství a vztahů pro rozvoj vlastního podnikání díky přítomnosti publika, které je tvořeno převážně lidmi zastávajícími vedoucí funkce, podnikateli a manažery působícími v oboru zelené a cirkulární ekonomiky v oblastech průmyslu, služeb a distribuce. Z těchto důvodů je Ecomondo 2024 vynikajícím místem pro setkání se zainteresovanými stranami a odborníky a vytváření nových komerčních synergií.

V aktuálním seznamu vystavovatelů jsou i čeští zástupci, jako například:

, zastoupená SCAI SPA a HITACHI se specializací na technologie, zpracování a likvidaci odpadů, společnost Pilana Group A.S., která působí ve výrobní oblasti jako výrobce průmyslových nožů a dalších mechanických dílů pro dřevařství a recyklaci,

která působí ve výrobní oblasti jako výrobce průmyslových nožů a dalších mechanických dílů pro dřevařství a recyklaci, stejně jako In-Eko Team S.r.o., která se specializuje na výrobu produktů z nerezové oceli pro zpracování odpadních vod a která působí po celém světě.

Zájem České republiky o veletrh Ecomondo 2024 je dále dokládá přítomnost Ministerstva průmyslu a obchod České republiky na výstavišti Fiera di Rimini s vyhrazeným prostorem v pavilonu B5/510. Kromě mnoha italských vystavovatelů, kteří nabízejí zajímavé know-how pro české firmy, které chtějí inovovat obor recyklace plastů, budou na Ecomondo 2024 zastoupeny firmy, organizace a instituce z Rakouska, Belgie, Kanady, Číny, Jižní Koreje, Chorvatska, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Indie, Irska, Norska, Nizozemí, Polska, Spojeného království a Srbské republiky.