03/2025

Dotace samy o sobě nestačí. Ke snižování emisí jsou nutné i sankce

5. 1. 2026

power-plant-6807566_640
zdroj: pixabay

Rychlé rozšíření obnovitelných zdrojů, elektromobility nebo energeticky úsporných technologií lze nastartovat pomocí státních dotací a daňových úlev. Pokud ale klimatická politika zůstane pouze u finančních pobídek, nepovede to k dostatečnému snížení emisí skleníkových plynů.

Vyplývá to z nové studie publikované v odborném časopise Nature Climate Change, podle níž hrají klíčovou roli také nástroje, které znečišťování aktivně prodražují. K tomuto závěru dospěl mezinárodní výzkumný tým vedený odborníky z University of California San Diego a Princeton University. Studie se zaměřuje na to, jak v reálných politických podmínkách Spojených států funguje kombinace pobídek a sankcí a jaký má dopad na tempo dekarbonizace energetiky.

