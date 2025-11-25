Dodavatelé energií od začátku roku zlevnili o více než deset procent

Nezávislý státní srovnávač cen energií Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pomohl od svého spuštění tisícům domácností a firem ušetřit stovky až tisíce korun ročně podle spotřeby. Kalkulátor vytvořený ve spolupráci s nezávislou poradenskou společností EGU obsahuje díky novele energetického zákona LEX OZE III všechny nabídky z trhu.
Stačí nahrát fakturu nebo zadat potřebné údaje, vyhledat nejvýhodnější cenu a kontaktovat nového dodavatele. Zájem o nástroj roste, denně v něm proběhne až tisíc porovnání. „Ochrana spotřebitelů a férové fungování trhu s energiemi jsou pro nás klíčové priority. Lidé mají díky státnímu srovnávači k dispozici kompletní přehled všech nabídek na trhu, a to bez rizika zneužití osobních údajů. Vylepšený srovnávač i nové kompetence ERÚ posilují jistotu, že energetický trh bude fungovat transparentně a předvídatelně,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že Češi ročně přeplácejí za energie nemalé částky. „Ceny elektřiny a plynu přitom klesají a ve srovnávači si mohou jednoduše vybrat tu nejvýhodnější nabídku z celého trhu a ušetřit stovky až tisíce korun ročně podle spotřeby,“ dodává ministr.
Díky novele LEX OZE III, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, poskytli dodavatelé všechna potřebná data. Oficiální srovnávač cen energií provozovaný ERÚ na adrese srovnavac.eru.gov.cz tak umožní spotřebitelům porovnat všechny dostupné nabídky dodavatelů elektřiny a plynu. Zákazníci mohou jednoduše nahrát své vyúčtování nebo zadat základní údaje a získají okamžitý přehled o nejvýhodnějších možnostech. Na rozdíl od komerčních srovnávačů je tento nástroj zcela nezávislý, bez reklam a bez nutnosti zadávat osobní údaje.
„V další fázi srovnávač umožní také porovnání specifických produktů, jako jsou tzv. spotové produkty nebo produkty se schodovitou cenou, která se mění každý rok. A protože výběr dodavatele není jen o ceně, chceme postupně zahrnout další ukazatele, které spotřebiteli pomohou při jeho rozhodování. Půjde například o index zajištění obchodníka a jiné,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Index zajištění obchodníka, který musí dodavatelé zveřejňovat pravidelně od října tohoto roku, ukáže, jak má dodavatel zajištěné své nákupy energií pro zákazníky s fixací. Novela LEX OZE III zároveň zavádí povinnost dodavatelů reportovat uzavřené smlouvy a ceníky, předávat smluvní dokumentaci produktů ERÚ. Díky těmto datům získá ERÚ i MPO přesnější přehled o fungování maloobchodního trhu, podílu fixací nebo skutečně hrazených cenách. Tyto informace poslouží i ke tvorbě indikativní ceny, kterou bude ERÚ zveřejňovat jako orientační benchmark pro zákazníky.
„Správnou změnou dodavatele elektřiny nebo plynu mohou spotřebitelé ušetřit až desítky procent z faktur za energie. Komerční srovnávače však mnohdy porovnávají jen omezenou nabídku produktů, a ne vždy nestranně,“ říká Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU, a dodává: „Státní srovnávač nepreferuje žádné dodavatele a zaručuje zcela nezávislé porovnání aktuálních cenových nabídek elektřiny a plynu. Zájemcům nabídne přesnější porovnání cen i díky možnosti zohlednit průběh jejich spotřeby v čase.“
Změny obsažené v novele LEX OZE III přináší zákazníkům nejen lepší orientaci na trhu, ale i vyšší bezpečnost. Index zajištění obchodníka umožní spotřebitelům nahlédnout, do jaké míry má dodavatel své nákupy energií kryté, což pomůže předcházet situacím, jaké nastaly při pádu některých dodavatelů v minulosti. Zákon také zamezí tzv. řetězení licencí, kdy nepoctiví obchodníci, kteří v minulosti zakládali nové firmy a převáděli zákazníky mezi nimi, již nebudou moci působit na trhu.
Nové pravomoci a nástroje budou spuštěny postupně. ERÚ připravuje potřebné vyhlášky a metodiky, které projdou veřejnými konzultacemi. Plná funkčnost rozšířeného srovnávače a nového systému monitoringu trhu se očekává v průběhu roku 2026. Novela LEX OZE III je součástí širšího legislativního rámce, který podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů, stabilitu trhu a ochranu spotřebitele. Kromě posílení kompetencí ERÚ obsahuje také opatření ke zvýšení spolehlivosti dodavatelů a zjednodušení administrativy při přechodu na nové formy energetického hospodaření.
