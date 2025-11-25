02/2025

Zabezpečte řádně vodoměry, upozorňují PVK před zimními měsíci

25. 11. 2025| zdroj: PVK0

counter-2265065_640
zdroj: pixabay

I v české metropoli v posledních dnech spadly teploty pod bod mrazu. Proto Pražské vodovody a kanalizace před nadcházející zimní sezónou doporučují svým zákazníkům řádné zabezpečení vodoměrů.

„Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, tak si klient náklady na jeho výměnu hradí sám,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. „Za loňskou zimu jsme kvůli nedostatečné ochraně vyměnili desítky vodoměrů,“ dodal.

Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (ve vodoměrné šachtě), doporučují PVK nad něj dát krycí vrstvu izolačního materiálu:
• polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty,
• izolační vatu (nikoliv skelnou),
• plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte materiál, který podléhá hnilobě).

Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její vstup tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba chránit potrubí vystavené mrazu stejně jako vlastní vodoměr pomocí doporučených izolačních materiálů např. omotání potrubí topným kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by neměli vlastníci nemovitostí vypínat během mrazů úplně své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem a vyprázdnit potrubí za ním.

