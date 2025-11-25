02/2025

V Ženevě proběhlo zasedání smluvních stran Protokolu o PRTRs

25. 11. 2025| zdroj: IRZ0

fountain-8263919_640
zdroj: pixabay

Dne 21. listopadu 2025 se v Ženevě ve Švýcarsku v sídle OSN uskutečnilo již 5. zasedání smluvních stran Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Jednalo se o vrcholnou akci, která se koná každé 4 roky, a to společně se zasedáním smluvních stran k Aarhuské úmluvě (jedná se již o 8. zasedání v pořadí) a s tzv. High-level segmentem.

Ten se uskutečnil ve čtvrtek 20. listopadu 2025, zbývající dny v daném týdnu jsou věnovány Aarhuské úmluvě. Česká strana se této vrcholné akce účastnila, přičemž vedoucím delegace byl Václav Bálek, který je velvyslancem a stálým představitelem Stálé mise České Republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě.

Veškeré informace k této vrcholné mezinárodní akci jsou k dispozici na webových stránkách EHK OSN zde.

Tisková zpráva je k dispozici pod tímto odkazem.

Součástí zasedání byly i různé tematické vedlejší akce. Jejich přehled, včetně dalších souvisejících informací, je k dispozici zde. Dovolujeme si upozornit, že některé byly rovněž organizovány i českou organizací Arnika.

