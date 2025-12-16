Chytré řízení zdrojů udělá z teplárny výdělečný flexibilní systém

Moderní energetika přináší řadu příležitostí, ale i výzev. Ceny energií kolísají každou hodinu, portfolia zdrojů se komplikují a tradiční způsoby řízení přestávají fungovat. O tom, jak tuto novou realitu zvládnout a jak může služba ORGREZ TRADE pomoci provozovatelům vyrábět levněji a obchodovat výhodně podle trhu, jsme hovořili s Janem Krišpínem, CEO ORGREZ a duchovním otcem služby, a Vojtěchem Vavřičkou, ředitelem nové společnosti ORGREZ TRADE.
Ta poskytuje profesionální trading, asset management a chytré online plánování provozu jako službu – bez investic, bez rizik a s jistotou optimálně řízeného moderního energetického systému.
Proč dnes firmy potřebují chytré řízení a trading?
Jan Krišpín: Energetická koncepce EU jednoznačně vytlačuje uhlí a na jeho místo nastupují moderní flexibilní zdroje. To je správný směr, ale přináší to zásadní změnu: tradiční kaskádové řízení už nestačí. V minulosti běžely kotle stabilně a náklady na výrobu tepla byly poměrně předvídatelné. Týdenní plán provozu byl dostačující. Dnes ceny energií skáčou doslova každou hodinu a bez flexibility a chytrého provozu je moderní systém drahý – a bude těžší přežít.
Vojtěch Vavřička: Přesně tak. Moderní teplárenské soustavy obsahují kombinaci několika technologií, které musí spolupracovat. KGJ, elektrokotle, tepelná čerpadla, akumulace tepla, baterky, fotovoltaika… To vše se musí sladit s meteorologickými podmínkami a tržními signály. Optimalizace výroby je denní disciplína, 365 dní v roce. A provozovatelé menších a středních zdrojů nemají profesionální trading ani flexibilní asset management, takže potenciál své flexibility často vůbec nevyužívají – tím je velmi problematické dosáhnout návratnosti takových investic.
Jaké příležitosti současné prostředí přináší?
Jan Krišpín: Dnešní dynamika trhu se dá využít ve vlastní prospěch. Kdo rychle reaguje na spotové ceny elektřiny, na cenu plynu, na meteorologii nebo na aktivace podpůrných služeb, ten výrazně snižuje náklady a zároveň vydělává víc. Využití flexibility je obrovská příležitost.
Vojtěch Vavřička: Zákazníci ale o tyto peníze často přicházejí. Nemají lidi na sledování trhu, neumí operativně měnit plán výroby, řešit aktivace SVR, nebo reagovat na poruchové stavy. Odchylka v bilanci elektřiny může být dobrý sluha, ale je to zlý pán. My tyto problémy řešíme tím, že jim trading i správu aktiv poskytujeme jako službu.
Co přesně služba ORGREZ TRADE zahrnuje?
Vojtěch Vavřička: Je to komplexní služba online plánování provozu a energetického tradingu. Řídíme teplárnu jako celek a náš model propojuje spotřebu, výrobu a obchod. Pracujeme s přesnými tržními, provozními a meteorologickými daty a podle nich navrhujeme, kdy má který stroj optimálně fungovat – a to každý den. Dodáváme předpovědi spotových cen, plánujeme provoz kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, elektrokotlů či akumulace, obchodujeme plyn a elektřinu a okamžitě reagujeme na vývoj trhu. Zajišťujeme také SVR strategii, dispečerskou podporu i kompletní asset management.
Jan Krišpín: Klíčem je datová optimalizace. Tradiční provozní logika byla „kotel jede dle spotřeby“. Moderní logika je „každý den znovu rozhodujeme, jaký mix technologií je ekonomicky nejlepší“. Rozhodnutí musí být rychlá a automatizovaná. Služba také zajišťuje, aby i při poruše kotle nebo nečekané aktivaci SVR systém stále běžel ekonomicky správně. Dispečer se stará o bezpečnost, my o ekonomiku.
V čem je ORGREZ TRADE unikátní oproti tradičním obchodníkům?
Jan Krišpín: Obvyklý obchodník nakupuje či prodává křivku, kterou požaduje zákazník – ale neoptimalizuje ji. My jsme naopak trading, který navazuje na reálný provoz. Každý den propojujeme trh, výrobu, spotřebu, odstávky a technické limity technologie. Onboarding je velmi jednoduchý. To je zásadní rozdíl.
Vojtěch Vavřička: A hlavně – menší a střední zákazník si nemůže dovolit vlastní profesionální trading. S námi získá to, co dosud měli jen velcí hráči – zkušený tým, trading a správu aktiv jako službu. Cenově dostupně a bez investic.
Pro koho je služba určena?
Vojtěch Vavřička: Pro průmyslové a municipální subjekty. Typicky jsou to CZT, obecní výtopny, krajské provozy, větší areály, logistické haly, podnikové energetiky.
Jan Krišpín: A jejich potřeby jsou stále stejné: stabilní a přijatelné ceny, minimalizace dopadu emisních povolenek, diverzifikace portfolia, ekonomicky řízený provoz, využití obchodního potenciálu zdroje, sladění SVR s plánem, kvalitní predikce a flexibilní trading. Ale sami to nezvládnou.
Jaké jsou hlavní výhody služby?
Vojtěch Vavřička: Shrnu odpověď hlavní myšlenkou: „Vyrobíte levněji a vyděláte víc.“ A to bez investic do vlastního týmu nebo vlastních technologií.
Jan Krišpín: Nezanedbatelnou výhodou nové služby bude i pokročilost a zákaznická přívětivost softwarového řešení. ORGREZ TRADE je společným projektem ORGREZ Group a mezinárodní IT skupiny NITES Group, lídra v oblasti inovativních customer experience řešení. Spojením našeho know-how v oblasti plánování a optimalizace energetických provozů a na druhé straně špičkových technologických kompetencí NITES v tvorbě rozsáhlých softwarových systémů vzniká robustní služba nové generace.
Jak probíhá implementace?
Vojtěch Vavřička: Všechno začíná analýzou provozu zákazníka. Zhodnotíme portfolio zdrojů, navrhneme strategii provozu a ekonomicky ji vyhodnotíme. Samotný přechod na službu trvá jen několik měsíců. Následně se systém ORGREZ TRADE přirozeně zapojí do provozu.
Jan Krišpín: A pak už vše běží den za dnem: Dispečer zákazníka dostává jasné pokyny a řídí zdroje ručně či automaticky. Náš obchodní dispečink sleduje trh, optimalizuje a posílá denní plány i reporting. Management zákazníka schvaluje klíčové kroky v jednoduchém dashboardu a má přehled o úsporách i výnosech. Tento cyklus chytrého provozu zajišťuje ekonomickou stabilitu celého systému.
Co přináší ORGREZ TRADE zákazníkům v dlouhodobém měřítku?
Jan Krišpín: Především stabilizaci. V éře extrémně kolísajících cen energií je to zásadní výhoda.
Vojtěch Vavřička: A navíc, díky komplexnímu know-how skupiny ORGREZ pomáháme i se samotnou optimalizací assetu, jeho přestavbou a plánováním rozvoje. Jsme unikátní „One-Stop-Shop“ pro efektivní řízení výroby energií.
Závěrem: proč by se měl zákazník rozhodnout pro ORGREZ TRADE?
Jan Krišpín: Protože bez profesionalizace tradingu a řízení výroby dnes nelze dosáhnout přijatelné ani stabilní ceny tepla a obchodního využití příležitostí flexibility. A flexibilní zdroj bez chytrého řízení není výhodou, ale rizikem.
Komentáře