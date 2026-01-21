ČEZ už do LNG terminálu v Eemshavenu přivezl lodě s roční spotřebou České republiky

Ekvivalent roční spotřeby plynu České republiky již přivezly lodě do LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu, který je v provozu od září 2022. LNG terminály v Evropě a budování nových dodavatelských řetězců významně napomohlo překonání energetické krize a rychlému snížení cen energií v Evropě.
Od začátku fungování do konce roku 2025 přijal LNG terminál v Eemshavenu celkem 72 lodí s plynem určeným pro Česko, které přivezly 6,44 miliard metrů krychlových plynu. Žádná loď neobsahovala ruský plyn, což je podmínka uživatelů terminálu. Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou rezervovány pro Českou republiku, což je objem rovnající se téměř polovině současné české spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.
Od zahájení provozu v září 2022 do konce roku 2025 přijal terminál celkem 72 lodí s plynem pro Českou republiku. Lodě do Nizozemska přepravily celkem 6,44 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá 73,1 GWh plynu, tedy 99,1 % roční spotřeby plynu ČR, která v roce 2024 činila 73,8 GWh.
„Nizozemský terminál byl jedním z těch, které se významně podílely na překonání energetické krize a ČEZ jeho prostřednictvím zajistil už celou roční spotřebu plynu České republiky. LNG terminály a další alternativní zdroje plynu dokázaly v minulých letech rychle zabezpečit dostatek této komodity, což se pozitivně odrazilo i v rychle klesajících koncových cenách pro české zákazníky,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
ČEZ se loni poprvé postaral o přepravu tankeru s LNG přes oceán
Za samotný rok 2025 do terminálu přijelo 28 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily 2,48 miliard metrů krychlových plynu, tedy ekvivalent více než jedné třetiny české roční spotřeby plynu. V loňském roce ČEZ vůbec poprvé dopravil do terminálu loď, u které se sám postaral o celou její plavbu. Do té doby energetická společnost vždy objednávala LNG jako ucelenou službu a náklad převzala až v terminálu v Eemshavenu. Loni si odborníci z ČEZ vyzkoušeli celý navigační a logistický řetězec, tedy jednání se zkapalňovacím terminálem ve Spojených státech, pronájem lodi, nakládku v USA i samotnou cestu přes Atlantský oceán a návrat lodi zpět. Zvládnutím další části procesu zacházení s LNG posílil ČEZ své know-how v oblasti obchodování s komoditami, a tak i energetickou bezpečnost České republiky.
Terminál o celkové roční kapacitě 8 miliard metrů krychlových, z čehož má ČEZ zasmluvněny 3 miliardy, se nachází v přístavu Eemshaven v provincii Groningen v Nizozemsku. Tvoří ho dvě plavidla, Energos Igloo a Eemshaven LNG, umožňující zplyňování LNG. Do terminálu se na speciálně upravených tankerech dováží zkapalněný zemní plyn, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.
