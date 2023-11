ČEZ obdržel finální nabídky od tří uchazečů na dostavbu Dukovan

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili závaznou nabídku na pátý blok Dukovan a nezávazné nabídky na další tři bloky. Americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do 31. 10. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven za základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).

„Jsme rádi, že se potvrdil silný zájem všech tří uchazečů o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu loňského roku jsme viděli pečlivou přípravu od všech uchazečů. Nyní provedeme vyhodnocení nabídek a podle smlouvy se státem předáme hodnotící zprávu ministerstvu průmyslu a obchodu, potažmo vládě ČR k finálnímu schválení,“ říká člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Nabídky byly předány elektronicky, prostřednictvím speciálního šifrování a unikátně zabezpečeného úložiště.

Předpokládá se, že smlouvy budou finalizovány během příštího roku Po finálním podpisu smluv bude následovat důkladná příprava projektové dokumentace tak, aby byl dosažitelný termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036. Dukovanský nový blok bude postaven vedle stávající elektrárny a v budoucnu nahradí část jejího výkonu. První blok Jaderné elektrárny Dukovany byl spuštěn v roce 1985.

Podpora rozvoje jaderné energetiky v Česku se drží nad 70 procenty, což je v rámci Evropy unikátně vysoká podpora. Vyplývá to z dlouhodobého průzkumu agentury IBRS.

Souběžně s výběrovým řízením stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., (EDU II) pracuje na dalších částech projektu. Poté, co v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), získala v roce 2021 i Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci výrobny od Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně běží územní řízení, o které EDU II požádala stavební úřad 1. 6. 2021.