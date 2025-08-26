ČEZ ESCO za první pololetí ušetřilo zákazníkům přes 420 milionů korun a 111 tisíc tun ekvivalentu CO2

V první polovině letošního roku ušetřili díky modernizaci energetiky od ČEZ ESCO jeho zákazníci 423 milionů korun. Firmy, instituce, kraje nebo města šetřily hlavně díky projektům dodávky elektřiny a tepla z kogeneračních jednotek, energetických úspor v budovách, vlastním fotovoltaikám, modernímu veřejnému osvětlení, nebo modernizaci vytápění.
„Naše moderní energetická řešení přinesla zákazníkům jen od ledna tohoto roku úsporu v objemu blížícím se půl miliardě korun! A to jsou velké peníze, které můžou využít efektivněji. Obce a kraje do rozvoje infrastruktury, nemocnice do zkvalitňování péče, firmy do technologického rozvoje nebo na zaměstnance. Naše data ukazují, že dekarbonizace a finanční úspora může jít ruku v ruce. Projekty energetických úspor, dodávky elektřiny z vlastních fotovoltaických elektráren, efektivní osvětlení nebo kogenerace a modernizace teplárenských soustav, které řešíme s našimi zákazníky jim vždy přinášejí obojí,“ shrnuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Na úsporách, které ČEZ ESCO doručilo svým zákazníkům, se v prvních šesti měsících letošního roku největší měrou podílely dodávky elektřiny a tepla z více než 170 kogeneračních jednotek a projekty energetických úspor formou EPC, které aktuálně probíhají např. v Kongresovém centru Praha, Nemocnici Na Homolce nebo v objektech Pardubického či Středočeského kraje. Úspory přináší také dodávky elektřiny z fotovoltaik na střechách nebo pozemcích velkých firem – např. v logistických parcích CTP, v areálu liberecké firmy Denso nebo na pražských obchodních center Černý Most a Zličín. Ke snižování nákladů na energie přispívá ČEZ ESCO také ve více než 150 obcích díky modernějšímu a úspornějšímu veřejnému osvětlení nebo prostřednictvím prodeje elektřiny se zárukami původu z obnovitelných zdrojů. Díky novému interaktivnímu webu ESCOmetr mohou stávající i potenciální zákazníci zjistit, kolik šetří jednotlivé produkty ČEZ ESCO i jeho dcer z hlediska úspory emisí CO2e.
„ESCOmetr je projekt, který na jednom místě vyhodnocuje data nejen z fungování produktů ČEZ ESCO, ale také všech jeho dceřiných společností, které se moderní energetikou zabývají. Návštěvníci webu si navíc mohou filtrovat produkty, které je zajímají, stejně jako obory, kde naše řešení moderní energetiky pomáhají. Je to další z nástrojů, jak i veřejnosti ukazovat reálné výsledky dekarbonizace, o kterou evidujeme stále větší zájem. Data chceme využít i k dalšímu zlepšování našich služeb a produktů na základě průběžných výsledků našeho ESCOmetru,“ doplňuje specialistka produktů a inovací ČEZ ESCO Aneta Formánková.
