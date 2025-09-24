02/2025

Česko snižuje emise, svět se ale blíží k vyčerpání uhlíkového rozpočtu

24. 9. 2025| autor: redakce0

Emise skleníkových plynů v Česku v roce 2023 mírně klesly, stále ale zůstávají nad evropským průměrem. S emisní stopou 10,9 tun oxidu uhličitého na osobu v roce 2022, která v roce 2023 poklesla na 9,56 tuny, se Česká republika i nadále řadí mezi státy s nejvyššími hodnotami v EU.

Vyšší emise na obyvatele mají pouze Lucembursko, Irsko, Kypr a Polsko. Tyto rozdíly souvisejí zejména se strukturou energetiky – v Česku stále hraje významnou roli uhlí. Hlavními zdroji české emisní stopy jsou kromě energetiky také průmysl a doprava. Globální čísla navíc ukazují, že svět se blíží k vyčerpání uhlíkového rozpočtu, a dosažení klimatických cílů tak bude stále složitější.

