Češi pociťují dopady klimatické změny a podporují obnovitelné zdroje energie

Až 65 % Čechů vnímá dopady klimatické změny, třetina z nich očekává značné zhoršení v příští dekádě. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních, větrných nebo solárních elektráren. Ukazuje to první ročník rozsáhlého průzkumu E.ON Barometr udržitelnosti, který mapuje postoje Čechů k odpovědnému chování a změnám v energetice.
Třetina tuzemské populace očekává, že v příštích deseti letech pocítíme dopady klimatické krize výrazněji, ať už formou extrémního počasí, v ceně energií a vody nebo úbytkem biologické rozmanitosti. Průzkum realizovaný agenturou IPSOS pro společnost E.ON ovšem také odhalil silný rozpor mezi obavami z budoucnosti a ochotou něco změnit. Jen 12 % lidí je ochotno kvůli udržitelnosti výrazně omezit svůj komfort nebo platit více za udržitelnější produkty.
Češi se u výroby elektřiny kloní k nízkoemisním zdrojům
Ačkoliv Česká republika patří mezi země s nejpomalejším tempem výstavby větrných elektráren, 80 % respondentů podporuje využití větrné energie. Každý pátý Čech si myslí, že by ČR měla raději zůstat u klasických zdrojů jako je plyn nebo uhlí, dokud nebudou obnovitelné technologie efektivnější. Velké podpoře (68 %) se těší i jádro.
„Češi výrazně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, ale jen pokud by nestála víc než ta běžná. Proti plynu je 28 % a proti uhlí se vyslovilo 45 % respondentů. To ukazuje, že jako národ nejsme k ekologii a udržitelnosti tak skeptičtí, jak to někdy vypadá,“ říká Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.ON Česká republika.
Deklarativní podpora udržitelnosti se promítá i do osobního chování. Celkem 84 % dotázaných říká, že chce nebo se snaží žít udržitelně. Avšak 56 % z nich přiznává, že se v zájmu udržitelnosti nechce nijak omezovat, a dalších 16 % uvádí, že odpovědněji žít chce, ale prakticky jim to nevyhovuje. Vyslovených odpůrců udržitelnosti a klimatické změny je mezi námi 6 %.
Nízké povědomí o energetické transformaci, vysoká očekávání
Podle E.ON Barometru má 44 % Čechů povědomí o pojmu energetická transformace, ale jen každý dvanáctý ví, co konkrétně obnáší. Po vysvětlení připouští polovina respondentů, že změna může přinášet jak výhody, tak nevýhody a jen 17 % z ní má obavy. Energetická transformace souvisí s postupným přechodem od fosilních paliv k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. A s rostoucími nároky na modernizaci distribuce, decentralizaci a efektivitu sítě, která by ve finále měla přinést levnější energii a větší energetickou nezávislost Česka, potažmo Evropy.
„Většina lidí očekává, že hlavní roli sehrají stát a firmy. Tedy že my zajistíme spolehlivost sítě, investice do obnovitelných zdrojů i srozumitelné služby pro zákazníky. To je zcela pochopitelný postoj, a právě proto vnímáme naši roli jako klíčovou. Naší odpovědností je lidem ukázat, že změna může být v důsledku realistická, dostupná a dlouhodobě výhodná,“ objasňuje Tomáš Bělohoubek.
Spíš zhasnout než zateplit
Většina Čechů volí při úsporách hlavně jednoduchá opatření: zhasínání světel (78 %), snižování teploty topení (56 %) nebo úplné vypínání spotřebičů (47 %). Přesto významná část domácností už investovala nebo plánuje náročnější a efektivnější kroky, jako je zateplení domu nebo či výměna oken. Konkrétně zateplení realizovalo nebo dokončuje 41 % rodin, dalších 21 % o něm uvažuje. Výměnu oken či dveří provedlo 49 % domácností a 18 % ji plánuje. U zateplení střechy je to 28 % provedených opatření a 22 % zájemců.
Za nejpřínosnější opatření v oblasti ochrany biodiverzity považuje většina lidí sázení stromů, podporu udržitelného zemědělství a minimalizaci tvorby odpadu a spotřebovávaných věcí. Upřednostňování udržitelných produktů a služeb (např. energie z obnovitelných zdrojů) považuje za velmi přínosné jen 15 % Čechů.
„Lidé často nevědí, co si pod udržitelností představit a jaká opatření mají reálný dopad na životní prostředí nebo úspory energií. Proto považujeme za zásadní srozumitelně vysvětlovat, co změna energetiky obnáší, a nabízet lidem řešení, která pro ně dávají smysl,“ vysvětluje Karolina Filo, Head of Sustainability společnosti E.ON Česká republika.
Skupina E.ON v příštích pěti letech plánuje do transformace evropské energetiky investovat zhruba 27 miliard eur – především do modernizace distribučních sítí, jejich digitalizace a rozvoje chytrých energetických služeb pro domácnosti i firmy. Pokračuje tak v naplnění svého cíle snížit do roku 2030 své emise o 50 % a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality (oproti roku 2019).
