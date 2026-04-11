Budoucnost české energetiky: delší provoz stávajících Dukovan, nové jaderné i obnovitelné zdroje a plyn

Česká jaderná elektrárna v Dukovanech může být provozována déle a míří k 80 letům provozu. Bude tak i nadále důležitým pilířem české energetiky, který v budoucnu doplní nové velké jaderné zdroje, malé a střední modulární reaktory, nové obnovitelné zdroje a plynové elektrárny.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo a aktualizuje modely vývoje spotřeby a výroby elektřiny a zapracovává je do nové podoby dlouhodobé energetické strategie. Očekávaný růst spotřeby elektřiny v celé ekonomice, rozvoj digitalizace, automatizace a umělé inteligence i elektrifikace částí průmyslu předpokládá co největší počet stabilně a bezpečné vyrobené nízkoemisní elektřiny. Vedle budování nových bezemisních zdrojů tak česká republika počítá i s prodloužením provozu stávající jaderné elektrárny v Dukovanech až na osmdesát let. Tento krok reflektuje evropské a globální trendy i vývoj české ekonomiky.
„O budoucích energetických zdrojích musíme rozhodovat současně s tím, jak dlouho dokážeme bezpečně a efektivně provozovat ty stávající, zejména jaderné bloky. Provoz Dukovan až na 80 let není náhradou za nové bloky, ale jejich logickým doplněním v rámci české energetické strategie. Česká republika má v jaderné energetice mimořádné know-how a naše elektrárny umíme provozovat bezpečně, efektivně a s vysokou mírou spolehlivosti. Proto dává smysl připravovat dlouhodobý provoz Dukovan až k hranici 80 let. Současně to ale nic nemění na nutnosti pokračovat ve výstavbě nových jaderných zdrojů a v přípravě malých modulárních reaktorů, protože Česká republika bude potřebovat stabilní, bezpečnou a konkurenceschopnou elektřinu v maximálním možném objemu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Modernizace a přínosy pro český průmysl
Modernizace, do níž jaderné elektrárny ročně investují kolem 7 miliard korun, má významné technologické přínosy i dlouhodobé zakázky pro český průmysl. Díky tomu si udržuje a rozvíjí špičkové know-how konkurenceschopné také na mezinárodních trzích.
„Naše jaderné elektrárny jsme dosud plánovali provozovat přibližně 60 let a každý den se přesvědčujeme, že jsou ve výborné kondici. Aktuální ekonomické a bezpečnostní analýzy nám potvrzují, že bude možné Dukovany provozovat déle. Osmdesátiletý provoz začíná být trendem i ve světě a řada bloků už má licenci na 80 let provozu. Vidíme to jako reálné i u nás, samozřejmě za předpokladu pravidelného vyhodnocování stavu zařízení a bezpečnosti provozu,“ uvedl generální ředitel Daniel Beneš.
K možnému delšímu provozu jaderné elektrárny Temelín se nyní provádějí analýzy. Osmdesátiletý provoz předpokládá rozsáhlé investice a modernizační programy. Ty zahrnují například obměnu některých prvků strojoven – například generátorů, ale i dalších velkých celků, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků i postupné zavádění nových řídicích a bezpečnostních systémů.
Cílem MPO je vytvořit robustní, nízkoemisní a dlouhodobě udržitelný energetický systém odpovídající potřebám a možnostem České republiky. Provoz stávajících jaderných bloků po dobu až osmdesáti let už umožnily například Spojené státy americké a k tomuto kroku se připravuje i řada dalších zemí.
Bezpečnostní standardy a dlouhodobý provoz
„Životnost jaderných elektráren není v ČR striktně limitována konkrétním počtem let. Zjednodušeně řečeno, řídí se stavem bezpečnostně významných komponent. Prodloužení provozu je možné jen tehdy, pokud provozovatel prokáže, že zařízení splňuje všechny bezpečnostní požadavky, má zvládnuté řízení stárnutí zařízení a technický stav odpovídá současným standardům, a současně má potřebné personální zdroje na zajištění dalšího provozu. My budeme vždy velmi přísně a detailně posuzovat každý krok a každé předložené hodnocení,“ uvádí předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek.
„Dukovany jsou pro Vysočinu pilířem zaměstnanosti i regionální stability. Delší provoz znamená jistotu pro tisíce lidí, podporu podniků a jasný signál pro nové investory. Jádro je v našem kraji pevně zakořeněné a prodloužení provozu přirozeně posiluje jeho roli v energetice i rozvoji regionu. Samozřejmě ale budeme vždy bedlivě sledovat dodržení všech bezpečnostních podmínek,“ dodává hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Jednotlivé bloky Jaderné elektrárny Dukovany byly spuštěny mezi lety 1985 a 1987. Jejich výkon díky rozsáhlým modernizacím vzrostl postupně z původních 440 MW na 512 MW. V Temelíně vzrostl z původních 1000 MW na jeden blok na 1 086 MW. Plán dlouhodobého provozu Dukovan počítá s pokračováním modernizačních projektů i v dalších dekádách.
Aktuálně ČEZ posuzuje například obměnu významných celků strojoven v Dukovanech, včetně částí turbosoustrojí či výměny generátorů. Zároveň byla zahájena výměna a modernizace řídicích a bezpečnostních systémů. Naopak se nepočítá s výměnou tlakových nádob reaktorů, u nichž však platí program přísných a pravidelných kontrol a dlouhodobého sledování technického stavu.
