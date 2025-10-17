02/2025

Biometan jako nová příležitost: legislativní změny dávají zelené energii šanci růst

17. 10. 2025| autor: redakce0

hammer-7354618_640
zdroj: pixabay

Léto přineslo do české energetiky hned několik zásadních legislativních posunů, které vytvářejí příznivější prostředí pro rozvoj biometanu i stabilnější podmínky na trhu se službami výkonové rovnováhy. Schválený Plán odpadového hospodářství, Akční plán podpory rozvoje využívání biometanu a novela energetického zákona Lex Plyn společně otevírají cestu k efektivnějšímu využívání biologicky rozložitelných odpadů, zrychlují povolovací procesy a posilují atraktivitu investic do moderní energetiky.

Nové směry v odpadovém hospodářství

Vláda v červenci schválila nový Plán odpadového hospodářství (POH 2025–2035), který určuje dlouhodobý směr pro udržitelné nakládání s odpady. Dokument staví na několika klíčových principech – důrazu na prevenci, snižování objemu směsného komunálního odpadu, růstu recyklace a postupném útlumu skládkování. Od roku 2030 by mělo být skládkování využitelných biologických odpadů zcela zakázáno.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO