Bavorské pravidlo 10H zabrzdilo rozvoj větrných elektráren,

Kontroverzní bavorské pravidlo 10H, které stanovuje minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlí, významně zpomalilo rozšiřování větrné energetiky v této spolkové zemi. Nyní to ve své zprávě oficiálně potvrzuje i bavorské ministerstvo hospodářství (StMWi). Bavorská vláda v důsledku energetické krize v červnu schválila výjimky z pravidla 10H.

Pravidlo, které v roce 2014 schválila vládnoucí konzervativní strana CSU, stanoví, že minimální vzdálenost mezi větrnou turbínou a nejbližším sídlem musí být desetinásobek výšky elektrárny. Moderní větrné elektrárny přitom dosahují výšky více než 200 metrů. Země sice loni na konci roku 2021 reformovala svůj zákon o ochraně klimatu, pravidlo 10H však zůstalo v platnosti.

Zpráva zemské vlády, která měla být zveřejněna v roce 2020, byla umístěna stránky ministerstva energetiky v červenci 2022, aniž by na to byla upozorněna veřejnost, uvádí bavorská televizní stanice BR24. "Nyní to má černé na bílém i CSU, pravidlo 10 H byl začátek konce," uvedl mluvčí regionální parlamentní skupiny Zelených pro energetickou politiku Martin Stümpfig a vyzval ke zrušení pravidla.

Vliv pravidla 10H na rozvoj větrné energetiky v Bavorsku

Hodnocení zkoumalo dopady pravidla 10 H na rozšiřování větrných elektráren v Bavorsku v letech 2014 až 2019. Zjistilo, že růst se "zastavil v celém Německu", ale "v Bavorsku došlo k dřívějšímu a závažnějšímu propadu", který pokračuje i po skončení sledovaného období.

Počet podaných žádostí o povolení k výstavbě větrných elektáren se propadl inhed po zavedení pravidla 10H na konci roku 2014. Od roku 2017 byly podávány pouze jednotky žádostí ročně. V roce 2021 poprvé nebyly podány žádné nové žádosti o povolení.

Počet zprovozněných elektráren v Bavorsku se propadl od roku 2018 a trvá dosud. V roce 2020 bylo v Bavorsku zprovozněno osm větrných elektráren, v roce 2021 dalších osm. Ačkoliv rozvoj větrných elektráren se po roce 2017 zpomalil v celém Německu, propad v Bavorsku je výraznější.

Přestože se největší německá spolková země může pochlubit jedním z největších instalovaných výkonů v solárních a vodních elektrárnách, větrné elektrárny zaostávají za ostatními spolkovými zeměmi, z čehož větrný průmysl a ekologické organizace do značné míry viní přísná zemská pravidla pro minimální vzdálenosti.

Bavorská vláda uvádí jako hlavní důvody mimo přísná pravidla minimální vzdálenosti, nutnou identifikaci oblastí vhodných pro větrné turbíny prostřednictvím komunálního územního plánování v Bavorsku, celoněmeckou povinnost vypisovat od roku 2017 výběrová řízení na provozní podporu větrných elektrárenturbíny a prodloužení doby mezi podáním žádosti a uvedením větrných elektráren do provozu, především kvůli problémům s ochranou druhů a narůstajícím počtem soudním řízením.

Dostupná plocha pro výstavbu větrných elektráren v Bavorsku

Aktuálně je podle zprávy k dispozici přibližně 1 500 ha určených pro přednostní výstavbu větrných elektráren. To odpovídá 0,02 %. Hrubý odhad s průměrnou potřebou půdy 5 ha na větrnou elektrárnu vede k čistě teoretickému potenciálu 300 větrných elektráren, které lze v těchto oblastech postavit.

Dalších 3,36 % rozlohy Bavorska vyžaduje územní plánování obcí. To je nutné pokud jsou plánované větrné elektrárny vzdáleny od nejbližší obytné oblasti méně než desetinásobek své výšky. Komunální územní plánování tak může zajisti další plochy při zohlednění příslušných zájmů.

Zpráva uvádí, že od roku 2014 do června 2020 vstoupily v platnost územní plány na realizaci větrných elektráren pouze v 17 bavorských obcích. Kromě toho bylo v té době nahlášeno pět probíhajících řízení. Vzhledem k tomu, že ve většině případů byla rozhodnutí o územních plánech přijata před přijetím pravidla 10H, lze předpokládat, že tyto územní plány nebyly vypracovány v reakci na pravidlo 10H, ale byly zahájeny před rokem 2014 za účelem obecné kontroly venkovního prostoru.

Zmírnění pravidla 10H

V důsledku energetické krize však bavorská zemská vláda v červnu shcválila zmírnění pravidla 10H. To umožňuje, aby minimální přípustná vzdálenost větrných elektráren byla snížena na 1 000 metrů, to se týká následujících případů:

prioritní oblasti a oblasti vyhrazené pro větrnou energii,

repowering neboli nahrazení stavajících větrných elektráren novými,

oblasti v blízkosti komerčních a průmyslových objektů,

oblasti s významnou dopravní infrastrukturou,

oblasti na vojenských cvičištích a lesní oblasti.

Za současného právního stavu je v Bavorsku k dispozici ca 1 500 ha (0,02 % rozlohy země) prioritních oblastí pro výstavbu větrných elektráren. To ilustruje význam komunitního územního plánování pro zajištění vhodných oblastí pro výstavbu větrných elektráren. Z průzkumů rozvojových plánů však vyplývá, že v posledních letech nebyly tímto způsobem nalezeny téměř žádné oblasti.

Repowering připadá podle zprávy v úvahu také pouze v minimu případů, protože bavorský park větrných elektráren je poměrně mladý. Proto dosud nedošlo téměř k žádnému posílení výkonu.