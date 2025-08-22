2/2025

Akční plán dostavby Dukovan schválen

22. 8. 2025

Předmětem akčního plánu je zejména specifikovat opatření, jejichž prostřednictvím budou identifikované dopady řešeny. Celkem bylo formulováno 35 opatření, z nichž přibližně 10 opatření je investičního charakteru, předmětem 6 opatření je posílení personálních kapacit dotčených orgánů a úřadů veřejné správy.

Cílem zbývajících opatření je vypracovat detailní analýzu identifikovaného negativního dopadu a nalézt a následně implementovat nástroj k jeho řešení. Opatření budou realizována a financována ministerstvy, v jejichž působnosti je daná oblast. Akční plán je sestaven na celé období dostavby obou jaderných bloků, tj. období let 2026-2038 (zahrnující jak období přípravy, přes samotné zahájení stavby v r. 2029 až po uvedení do provozu prvního jaderného bloku, které se dle aktuální harmonogramu očekává v r. 2037/2038).

192_25_Akční-plán

192_25_Komunikační-strategie

192_25_Předkládací-zpráva

Formulář-připomínky

