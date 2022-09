Agregace flexibility může uspořit náklady

Čtvrtý ročník konference Share Your Energy odstartuje už v úterý 13. září. Poslední část mezinárodní akce se zaměří na budoucnost rezidenční flexibility a komunitní energetiky v Česku i aktuální stav rozvoje průmyslové flexibility u nás i v sousedním Slovensku – a to hned ve třech panelových diskuzích.

Rezidenční flexibilita a budoucnost distribuční sítě

„Když se dnes mluví o flexibilitě, bývá to nejčastěji ve spojení s průmyslem a byznys sektorem. Ale spolu s narůstáním počtu elektromobilů, tepelných čerpadel, nebo domácích zásobníků energie budou do energetických systémů stále více promlouvat i domácnosti. A i těm se tak otevře cesta k optimalizaci nákladů a zapojení se do flexibility,” vysvětluje Stanislav Chvála, CEO Nano Energies, která konferenci pořádá.

Na to, kdy se tak stane a jak přesně se domácnosti do agregaceflexibility zapojí, se zaměří řečníci v první panelové diskuzi konference. Té se zúčastní Jan Hicl a David Brožík, kteří se nedávno přesunuli do čela domácí green tech firmy Nano Green. Vedle nich se panelu zúčastní také Nikita Dobrynin ze Škoda Auto, Stanislav Votruba z PREdistribuce a Libor Kolář z E.ON Distribuce.

Jak v Česku na straně spotřeby využít potenciálu flexibility?

„Flexibilitu najdeme prakticky všude – včetně celé řady spotřebních zařízení, která mohou běžet, když je energie v síti zrovna přebytek, nebo se zastavit, když jí naopak není dost. Jenže tato možnost se dnes v Česku prakticky nevyužívá,” přibližuje detaily Tomáš Mužík, ředitel Digital Energy Services, který druhou panelovou diskuzi povede.

Jaký je jejich skutečný potenciál? Co brání jejich většímu zapojení do podpůrných služeb? A mohou v budoucnu nahradit konvenční zdroje flexibility? Do debaty se zapojí Vladimír Suchánek z MAKRO Cash & Carry, které mázkušenosti s flexibilitou ve svých zahraničních pobočkách, Martin Gajdoš z Orlen Unipetrol, který ve vlastních provozech vidí potenciál pro flexibilitu zejména v čerpadlech a záložních zdrojích, a o svůj pohled na budoucí vývoj se podělí také Svatopluk Vnouček ze společnosti ČEPS.

Flexibilita a zajištění energetické bezpečnosti na Slovensku

Jak co nejrychleji a nejefektivněji podpořit zavedení agregace na Slovensku? To řeší slovenský projekt PIAF, na kterém společně pracují Nano Energies, Žilinská univerzita, Stredoslovenská distribučná a slovenský národní provozovatel sítě SEPS. Podrobnosti práce týmu a jejich dosavadních výsledků představí Silvia Čuntalová, vrchní ředitelka v SEPS.

Konference Share Your Energy se uskuteční online a zdarma už 13. září a bude streamovaná živě ze sídla Nano Energies – z oceňované budovy DRN na Národní třídě. Registrovat se na konferenci můžete na www.shareyourenergy.eu, kde najdete také program akce. Akci pořádá Nano Energies za podpory společnosti ČEPS.