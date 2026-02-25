5 kritérií, podle kterých se dnes vybírají velká tepelná čerpadla

Evropský trh s tepelnými čerpadly prochází proměnou. V roce 2024meziročně klesl přibližně o 22 %,aprvní polovina roku 2025 přinesla jen mírné oživeníkolem 9 %. Zatímco rezidenční segment citlivě reaguje na vývoj podpor, bytové, komerční a veřejné budovy se řídí dlouhodobými investičními cykly. Při rozhodování o velkokapacitních systémech se proto stále více řeší jejich technická spolehlivost, dlouhodobá udržitelnost a provozní jistota.
„Velké projekty dnes stojí na pečlivém technickém vyhodnocení. Investoři chtějí vědět, zda systém obstojí nejen při předání stavby, ale i za deset nebo patnáct let provozu. Sledujeme, že rozhodování je výrazně odbornější a méně závislé na krátkodobých impulsech,“ říká Radek Vanduch, technický specialista společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions.
Na základě zkušeností z projektů lze identifikovat pět klíčových kritérií, která dnes při výběru velkokapacitního tepelného čerpadla rozhodují.
1. Schopnost plnohodnotně nahradit hlavní zdroj tepla
V bytových domech, administrativních budovách či průmyslových objektech se stále častěji počítá s tím, že tepelné čerpadlo nebude jen doplňkovým zdrojem, ale plnohodnotnou náhradou původní kotelny. To klade důraz na stabilitu výkonu při nízkých venkovních teplotách i na schopnost dodávat vyšší teplotu topné vody.
„Pokud má systém skutečně nahradit fosilní zdroj, musí si udržet jmenovitý výkon i při mrazech. V opačném případě se investor vrací k záložním řešením, která zvyšují náklady i složitost provozu. Jako příklad lze uvést technologii T-CAP u řady Panasonic Big Aquarea M, která je koncipována právě s ohledem na stabilní výkon v nízkých teplotách a výstupní teplotu vody až 75 °C. Tyto parametry jsou zásadní zejména při rekonstrukcích větších objektů,“ vysvětluje Vanduch.
2. Dlouhodobá technologická udržitelnost
Investoři sledují, zda technologie obstojí i z hlediska budoucí legislativy a environmentálních požadavků. „Volba technologie je strategické rozhodnutí. Nestačí sledovat okamžitou účinnost – důležité je, aby systém odpovídal budoucím požadavkům na chladiva, bezpečnost i servisovatelnost,“ říká Vanduch.
U velkokapacitních jednotek se proto stále více zohledňuje použití přírodních chladiv s nízkým potenciálem globálního oteplování. Špičkové moderní systémy pracují s chladivem R290 (GWP 3), které odpovídá budoucím evropským požadavkům.
3. Škálovatelnost a flexibilita výkonu
Energetické potřeby budov se mohou měnit – například při změně využití objektu nebo jeho rozšíření. Systém by měl umožnit úpravu výkonu bez kompletní výměny technologie.
„Flexibilita je dnes klíčová. Investor potřebuje mít jistotu, že systém dokáže reagovat na budoucí vývoj bez zásadních stavebních zásahů. V praxi to znamená modulární řešení a možnost kaskádového zapojení jednotek. U velkokapacitních systémů Panasonic lze tímto způsobem dosáhnout výkonu až 300 kW,“ uvádí Vanduch.
4. Reálné instalační možnosti
Rekonstrukce i nové projekty často přinášejí prostorová omezení nebo nutnost napojení na stávající rozvody. „V praxi často nerozhoduje jen výkon, ale fyzické možnosti instalace. Kompaktní rozměry a jednoduché napojení na existující systém jsou pro investora zásadní,“ vysvětluje Vanduch.
5. Původ technologie a provozní jistota
U investic s dlouhou životností hraje významnou roli dostupnost servisu, technická podpora a stabilita výrobního zázemí. „Provozní jistota je dnes pro investory stejně důležitá jako samotné parametry zařízení. Sledují, kde je technologie vyvíjena a jak rychle je dostupný servis. Proto se velcí výrobci včetně Panasonic rozhodli rozvíjet vývoj i výrobu velkokapacitních jednotek přímo v Evropě. Lokální R&D a výroba umožňují rychle reagovat na požadavky projektů a zajistit dlouhodobou servisní podporu,“ uzavírá Vanduch.
Další informace o Panasonic a velkých tepelných čerpadlech najdete ZDE.
