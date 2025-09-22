Jubilejní 10. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii (PPE) přináší velkou novinku: poprvé se uskuteční ve dvoudenním formátu. První den bude patřit praktickým příkladům z provozní praxe, druhý den se zaměří na legislativní novinky a povinnosti, které podnikové ekology čekají v příštích letech.
Podle slov organizátorky konference Kristýny Lanové: „Desítka si žádá něco navíc, a proto jsme program rozdělili tak, aby si účastníci odnesli konkrétní postupy, návody a zkušenosti z praxe, ale zároveň měli jasný přehled o chystaných změnách zákonů a vyhlášek. Pro podnikové ekology je to kombinace, která jim ušetří spoustu času při přípravě na kontroly i v každodenní agendě.“
První den: praxe, která se hodí hned zítra
Podnikoví ekologové ocení praktické bloky zaměřené na evidenci chemických látek a směsí, která je základem pro BOZP, PO i havarijní plánování. Velký zájem slibuje také workshop k výpočtům koncentrací SVHC látek ve výrobcích, kde se na konkrétních příkladech ukáže, jak se vyhnout chybám při posuzování shody.
Aktuálním tématem je i problematika kapalných odpadů a jejich úpravy mimo ČOV, stejně jako recyklace stavebních a demoličních odpadů s obsahem nebezpečných látek včetně PFAS látek, tzv „věčných chemikálií“. Na závěr dne nebude chybět ani blok k moderním kontrolním nástrojům, například využití dronů při inspekcích ČIŽP nebo povinné zkoušky těsnosti nádrží podle vodního zákona.
Druhý den: legislativa bez zkratek a omylů
Druhý den je určen všem, kdo chtějí mít jasno v legislativních povinnostech:
- Odpadové hospodářství – první ostré hlašování v roce 2026, určení původce odpadu v komplikovaných situacích a raktické tipy pro správné vedení evidence.
- Ochrana ovzduší – novela zákona přináší nová pravidla pro zařazování zdrojů, povinnost kontinuálního sledování provozního parametru a změny v hlášení přes ISPOP.
- Chemická legislativa – změny v CLP a REACH, nové povinnosti hlášení do ECHA a dopady regulace mikroplastů.
- Vodní hospodářství – připravované vyhlášky k vodnímu zákonu: registr výpustí, digitální havarijní plány a kontinuální monitoring kvality vypouštěných vod.
Každý blok nabídne konkrétní doporučení, jak povinnosti naplnit včas a bez zbytečných chyb.
„Jsme hrdí, že se konference PPE dožila svého desátého ročníku. Rozšíření na dvoudenní formát je přirozeným vyústěním rostoucího zájmu odborné veřejnosti. Naším cílem je, aby si každý podnikový ekolog odnesl nejen aktuální legislativní přehled, ale také praktické nástroje, které může okamžitě využít ve své práci.“ doplňuje Kristýna Lanová z nakladatelství Verlag Dashöfer, které konferenci pořádá.
Datum: 11. a 12. listopadu 2025
Místo: Hotel Grandium Praha / on-line přenos
Podrobný program a registrace:ZDE
