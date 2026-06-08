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Zprávy o trhu EU ETS: 8. 6. 2026

8. 6. 2026| autor: Redakce| zdroj: Vertis0

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zdroj: pexels

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €71,34 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).

DMA přehled (klouzavé průměry):

  • 20denní průměr (DMA20): €77,08
  • 30denní průměr (DMA30): €76,33
  • 50denní průměr (DMA50): €75,34
  • 100denní průměr (DMA100): €75,28
  • 200denní průměr (DMA200): €78,93

Faktory pro tento týden:

Aukce

Nabídka povolenek tento týden roste o 13 %, tedy o 1,38 mil. EUA. EEX mezi pondělím a pátkem vydraží celkem 11,975 mil. EUA.

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