Zprávy o trhu EU ETS: 13. 10. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €79,21 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €77,39
- 30denní průměr (DMA30): €76,81
- 200denní průměr (DMA200): €72,89
Aukční nabídka:
Po dvoutýdenní přestávce se ve středu vrací polská aukce, čímž se celkový objem aukcí v tomto týdnu zvýší na 13,65 milionu EUA – nárůst o 1,37 milionu oproti minulému týdnu.
Předpověď počasí:
Během následujících dvou týdnů se očekává, že teploty v severozápadní Evropě se budou pohybovat kolem sezónního průměru, přičemž rychlost větru bude nižší než obvykle. Ve střední Evropě se teploty pravděpodobně udrží pod sezónní normou, také s utlumenými větrnými podmínkami. Tato brzká ochlazení a snížená výroba větrné energie mohou podpořit ceny EUA s příchodem zimy.
Ekonomický výhled:
Týden začíná v úterý zveřejněním německého indexu ekonomického sentimentu ZEW, který odráží optimismus nebo pesimismus institucionálních investorů a analytiků o vývoji německé ekonomiky v následujících šesti měsících. Index by se měl zvýšit na 41,7, což je více než předchozí hodnota a výrazně nad nulou - signalizuje to rostoucí důvěru v německou ekonomiku. Ve středu budou zveřejněny údaje o průmyslové produkci EU, kde se očekává pokles o 1,8 %.
Výroba z fosilních paliv:
S příchodem topné sezóny se čisté marže přibližují k bodu zvratu. Měsíční čistý „dark spread“ (ziskovost uhelných elektráren) se zlepšil o 1,41 €/MWh na -6,12 €/MWh. „Spark spread“ (plynové elektrárny) se během týdne několikrát dostal do kladných hodnot, ale skončil na -1,53 € / MWh. Jak se marže přibližují k ziskovosti, můžeme očekávat aktivnější zajišťování od energetických společností.
Vodní nádrže:
Hydrologická bilance v severském regionu se zlepšila, avšak hladiny vodních zdrojů ve Francii, Španělsku a Švýcarsku klesly. Zhoršení zaznamenala i střední Evropa.
Opční trhy:
V prosincových opcích vzrostl otevřený zájem na put stranách u striku €70, €75 a €80 o 8 %, 20 % a 5 %, zatímco u €85 klesl o 17 %. Na call straně zůstal zájem prakticky nezměněn.
Výhled:
Cena EUA benchmarku opakovaně testovala hranici €80, což naznačuje tlak na průlom směrem vzhůru při začátku topné sezóny a očekávání zpřísnění bilance v roce 2026.
Data o pozicích potvrzují rostoucí sentiment: investiční fondy zvyšují své pozice - dlouhé pozice vzrostly na 113,1 milionu. EUA, čisté dlouhé na 85 mil., což naznačuje důvěru v pokračující zotavení cen.
Makro prostředí však zůstává křehké. Obnovené obchodní napětí zvyšuje riziko prudkých korekcí a výprodejů. Navzdory rostoucím základům zůstává nejistota v rozsahu případné korekce a rychlosti následného oživení.
Očekáváme, že trh se bude v nejbližším týdnu pohybovat mezi rizikovým výprodejem na jedné straně a dynamickým zajišťováním na straně druhé. Předpokládáme úvodní pokles cen, po kterém může dojít k postupnému návratu a případně i prolomení hranice €80.
Komentáře