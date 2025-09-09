02/2025

Zelené inovace v českém průmyslu: krok k úsporám i konkurenceschopnosti

9. 9. 2025| autor: Aneta Čížková0

pexels-pixabay-459728
zdroj: pexels

České firmy si stále častěji uvědomují, že hospodářský růst a péče o životní prostředí se navzájem nevylučují. Zatímco ještě před několika lety byly „zelené inovace“ vnímány spíše jako dobrovolná nadstavba, dnes se stávají součástí každodenní praxe a mnohdy i nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti. Nejde přitom jenom o snižování emisí či spotřeby energie, ale o celkovou proměnu přístupu k výrobě, dopravě a využívání materiálů.

Řada českých podniků dokazuje, že investice do ekologicky šetrných řešení můžou přinášet nejen environmentální, ale i významné ekonomické výsledky. Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2023 považuje 75 % českých spotřebitelů udržitelnost za důležitý faktor při výběru produktů a služeb. Firmy, které na tento trend reagují, získávají konkurenční výhodu a budují si silnější pozici na trhu.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO